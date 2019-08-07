Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы

7 августа 2019, 07:30

Главред выяснил, что можно есть в Успенский пост в 2019 году, можно ли играть свадьбу и как просить прощение.

Что можно есть в Успенский пост
Что можно есть в Успенский пост / 1zoom.ru

Все Спасы в августе 2019 пройдут во время строгого поста. Это Успенский пост 2019.

Он начнется на Медовый спас 2019 и завершится на Успение Пресвятой Богородицы 2019. Название его также связано с праздником Успения: ведь этот пост – единственный в православии, который посвящен Божьей Матери.

Успенский пост 2019: когда, даты

Даты этого поста строго фиксированы.

Успенский пост длится с 14 по 27 августа включительно.

При этом в те годы, когда Успение выпадает на среду или пятницу, то разговение переносится на следующий день. Успение Пресвятой Богородицы в 2019 году как раз выпало на среду. Так что потерпеть с запретными продуктами придется на день дольше.

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Успенский пост: что можно есть, а что нельзя

В список запрещенных продуктов вошли:

  • мясо и продукты мясные, в том числе и современный фаст-фуд;
  • молоко и продукты молочные;
  • яйца;
  • выпечка и подобные сладости;
  • алкоголь.

Что касается рыбы и рыбных блюд, то они дозволяются на Преображение Господне (Яблочный спас 2019) и на само Успение 2019.

Основу рациона постящихся в это время составляют овощи (в частности, молодой картофель: отварной, жареный, в мундире и пр.), крупы (включая кукурузные хлопья), грибы и фрукты, кисели, а также мед (после освящения на Медовый спас 2019). Из овощей, грибов, а также из фруктов часто готовят запеканки.

Успенский пост 2019: питание по дням

Так выглядит календарь питания по дням на Успенский пост 2019:

  • первый день поста, 14 августа – праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня – святят мед;
  • понедельник, среда и пятница – сухоядение: сырые/моченые/квашенные овощи и фрукты в виде салатов или нарезок, сухофрукты, хлеб и различные пресные хлебцы, орехи и мед;
  • вторник и четверг – пища вареная (можно приготовить овощи на пару), но без растительного масла;
  • суббота и воскресенье – можно в пищу добавлять растительное масло (в тот же суп уже можно добавить пассированные овощи), а на стол подать немного вина;
  • понедельник, 19 августа, Преображение Господне или Яблочный спас – подается на стол рыба, растительное масло и вино. С этого дня в рацион включают яблоки и виноград нового урожая, освященные перед этим в храме;
  • среда, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы – готовят рыбу.
успенский пост 2019 питание по дням
Успенский пос 2019: питание по дням / Главред

Успенский пост: меню

Главред предлагает своим читателям пример меню в Успенский пост:

Понедельник:

  • завтрак: мюсли с соком, чай с сухариками;
  • обед: салат из свежей капусты с огурцами, орехи с медом, компот;
  • ужин: моченые яблоки с изюмом, чай с пресными хлебцами.

Вторник:

  • завтрак: рис отварной, без масла с курагой, чай/кофе;
  • обед: салат из свеклы с чесноком, черносливом и орехами, картофельный суп постный, голубцы постные;
  • ужин: яблочный пирог на соке.

Среда:

  • завтрак: фруктовый салат, чай.
  • обед: суши, чай с имбирем;
  • ужин: квашеная капуста, хлебцы, морс.

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Четверг:

  • завтрак: манная запеканка с фруктами, кофе;
  • обед: икра кабачковая, постный борщ, пресные хлебцы, компот;
  • ужин: овощи на пару, постная каша, чай.

Пятница:

  • завтрак: чурчхела (орехи в соке), чай зеленый с лимоном;
  • обед: салат из свежей моркови с яблоками и изюмом, хлеб с семечками подсолнечными, кисель;
  • ужин: овощной салат с соевым соусом, ромашковый чай.

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Суббота:

  • завтрак: кабачково-картофельные оладьи, компот;
  • обед: салат из огурцов и помидоров, щи с грибами, морс;
  • ужин: гречневая каша с грибами и луком, чай фруктовый.

Воскресенье:

  • завтрак: кисель фруктовый;
  • обед: суп гороховый, картофель с грибами, малосольные огурцы, немного красного вина;
  • ужин: спагетти из твердых сортов пшеницы, чай черный.

Успенский пост: свадьба

Свадьба в Успенский пост под запретом: обряды венчаний священники не проводят. Зато в это время крестят детей.

Успенский пост: прощение

В Успенский пост под запретом не только дурные поступки, но даже мысли. Это самое подходящее время, чтобы попросить прощения – и в праздники Преображения Господня и Успения Богородицы вступить уже очищенным и без тяжести на душе.

Просить прощения нужно искренне, без задней мысли, без оправдания себя – через понимание и принятие позиции другого человека. Сначала нужно для самого себя четко сформулировать, в чем твоя вина, затем попросить прощения перед иконой у Бога за грех гнева/высокомерия/зависти – а затем прийти с искренним покаянием к тому, кого обидели.

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