Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы

Что можно есть в Успенский пост / 1zoom.ru

Все Спасы в августе 2019 пройдут во время строгого поста. Это Успенский пост 2019.

Он начнется на Медовый спас 2019 и завершится на Успение Пресвятой Богородицы 2019. Название его также связано с праздником Успения: ведь этот пост – единственный в православии, который посвящен Божьей Матери.

Успенский пост 2019: когда, даты

Даты этого поста строго фиксированы.

Успенский пост длится с 14 по 27 августа включительно.

При этом в те годы, когда Успение выпадает на среду или пятницу, то разговение переносится на следующий день. Успение Пресвятой Богородицы в 2019 году как раз выпало на среду. Так что потерпеть с запретными продуктами придется на день дольше.

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Успенский пост: что можно есть, а что нельзя

В список запрещенных продуктов вошли:

мясо и продукты мясные, в том числе и современный фаст-фуд;

молоко и продукты молочные;

яйца;

выпечка и подобные сладости;

алкоголь.

Что касается рыбы и рыбных блюд, то они дозволяются на Преображение Господне (Яблочный спас 2019) и на само Успение 2019.

Основу рациона постящихся в это время составляют овощи (в частности, молодой картофель: отварной, жареный, в мундире и пр.), крупы (включая кукурузные хлопья), грибы и фрукты, кисели, а также мед (после освящения на Медовый спас 2019). Из овощей, грибов, а также из фруктов часто готовят запеканки.

Успенский пост 2019: питание по дням

Так выглядит календарь питания по дням на Успенский пост 2019:

первый день поста, 14 августа – праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня – святят мед;

– святят мед; понедельник , среда и пятница – сухоядение: сырые/моченые/квашенные овощи и фрукты в виде салатов или нарезок, сухофрукты, хлеб и различные пресные хлебцы, орехи и мед;

, и – сухоядение: сырые/моченые/квашенные овощи и фрукты в виде салатов или нарезок, сухофрукты, хлеб и различные пресные хлебцы, орехи и мед; вторник и четверг – пища вареная (можно приготовить овощи на пару), но без растительного масла;

и – пища вареная (можно приготовить овощи на пару), но без растительного масла; суббота и воскресенье – можно в пищу добавлять растительное масло (в тот же суп уже можно добавить пассированные овощи), а на стол подать немного вина;

и – можно в пищу добавлять растительное масло (в тот же суп уже можно добавить пассированные овощи), а на стол подать немного вина; понедельник , 19 августа, Преображение Господне или Яблочный спас – подается на стол рыба, растительное масло и вино. С этого дня в рацион включают яблоки и виноград нового урожая, освященные перед этим в храме;

, 19 августа, или – подается на стол рыба, растительное масло и вино. С этого дня в рацион включают яблоки и виноград нового урожая, освященные перед этим в храме; среда, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы – готовят рыбу.

Успенский пос 2019: питание по дням / Главред

Успенский пост: меню

Главред предлагает своим читателям пример меню в Успенский пост:

Понедельник :

завтрак : мюсли с соком, чай с сухариками;

: мюсли с соком, чай с сухариками; обед : салат из свежей капусты с огурцами, орехи с медом, компот;

: салат из свежей капусты с огурцами, орехи с медом, компот; ужин: моченые яблоки с изюмом, чай с пресными хлебцами.

Вторник :

завтрак : рис отварной, без масла с курагой, чай/кофе;

: рис отварной, без масла с курагой, чай/кофе; обед : салат из свеклы с чесноком, черносливом и орехами, картофельный суп постный, голубцы постные;

: салат из свеклы с чесноком, черносливом и орехами, картофельный суп постный, голубцы постные; ужин: яблочный пирог на соке.

Среда :

завтрак : фруктовый салат, чай.

: фруктовый салат, чай. обед : суши, чай с имбирем;

: суши, чай с имбирем; ужин: квашеная капуста, хлебцы, морс.

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Четверг :

завтрак : манная запеканка с фруктами, кофе;

: манная запеканка с фруктами, кофе; обед : икра кабачковая, постный борщ, пресные хлебцы, компот;

: икра кабачковая, постный борщ, пресные хлебцы, компот; ужин: овощи на пару, постная каша, чай.

Пятница :

завтрак : чурчхела (орехи в соке), чай зеленый с лимоном;

: чурчхела (орехи в соке), чай зеленый с лимоном; обед : салат из свежей моркови с яблоками и изюмом, хлеб с семечками подсолнечными, кисель;

: салат из свежей моркови с яблоками и изюмом, хлеб с семечками подсолнечными, кисель; ужин: овощной салат с соевым соусом, ромашковый чай.

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Суббота :

завтрак : кабачково-картофельные оладьи, компот;

: кабачково-картофельные оладьи, компот; обед : салат из огурцов и помидоров, щи с грибами, морс;

: салат из огурцов и помидоров, щи с грибами, морс; ужин: гречневая каша с грибами и луком, чай фруктовый.

Воскресенье :

завтрак : кисель фруктовый;

: кисель фруктовый; обед : суп гороховый, картофель с грибами, малосольные огурцы, немного красного вина;

: суп гороховый, картофель с грибами, малосольные огурцы, немного красного вина; ужин: спагетти из твердых сортов пшеницы, чай черный.

Успенский пост: свадьба

Свадьба в Успенский пост под запретом: обряды венчаний священники не проводят. Зато в это время крестят детей.

Успенский пост: прощение

В Успенский пост под запретом не только дурные поступки, но даже мысли. Это самое подходящее время, чтобы попросить прощения – и в праздники Преображения Господня и Успения Богородицы вступить уже очищенным и без тяжести на душе.

Просить прощения нужно искренне, без задней мысли, без оправдания себя – через понимание и принятие позиции другого человека. Сначала нужно для самого себя четко сформулировать, в чем твоя вина, затем попросить прощения перед иконой у Бога за грех гнева/высокомерия/зависти – а затем прийти с искренним покаянием к тому, кого обидели.