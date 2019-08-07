Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы

Главред выяснил, что можно есть в Успенский пост в 2019 году, можно ли играть свадьбу и как просить прощение.
Все Спасы в августе 2019 пройдут во время строгого поста. Это Успенский пост 2019.
Он начнется на Медовый спас 2019 и завершится на Успение Пресвятой Богородицы 2019. Название его также связано с праздником Успения: ведь этот пост – единственный в православии, который посвящен Божьей Матери.
Успенский пост 2019: когда, даты
Даты этого поста строго фиксированы.
Успенский пост длится с 14 по 27 августа включительно.
При этом в те годы, когда Успение выпадает на среду или пятницу, то разговение переносится на следующий день. Успение Пресвятой Богородицы в 2019 году как раз выпало на среду. Так что потерпеть с запретными продуктами придется на день дольше.
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Успенский пост: что можно есть, а что нельзя
В список запрещенных продуктов вошли:
- мясо и продукты мясные, в том числе и современный фаст-фуд;
- молоко и продукты молочные;
- яйца;
- выпечка и подобные сладости;
- алкоголь.
Что касается рыбы и рыбных блюд, то они дозволяются на Преображение Господне (Яблочный спас 2019) и на само Успение 2019.
Основу рациона постящихся в это время составляют овощи (в частности, молодой картофель: отварной, жареный, в мундире и пр.), крупы (включая кукурузные хлопья), грибы и фрукты, кисели, а также мед (после освящения на Медовый спас 2019). Из овощей, грибов, а также из фруктов часто готовят запеканки.
Успенский пост 2019: питание по дням
Так выглядит календарь питания по дням на Успенский пост 2019:
- первый день поста, 14 августа – праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня – святят мед;
- понедельник, среда и пятница – сухоядение: сырые/моченые/квашенные овощи и фрукты в виде салатов или нарезок, сухофрукты, хлеб и различные пресные хлебцы, орехи и мед;
- вторник и четверг – пища вареная (можно приготовить овощи на пару), но без растительного масла;
- суббота и воскресенье – можно в пищу добавлять растительное масло (в тот же суп уже можно добавить пассированные овощи), а на стол подать немного вина;
- понедельник, 19 августа, Преображение Господне или Яблочный спас – подается на стол рыба, растительное масло и вино. С этого дня в рацион включают яблоки и виноград нового урожая, освященные перед этим в храме;
- среда, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы – готовят рыбу.
Успенский пост: меню
Главред предлагает своим читателям пример меню в Успенский пост:
Понедельник:
- завтрак: мюсли с соком, чай с сухариками;
- обед: салат из свежей капусты с огурцами, орехи с медом, компот;
- ужин: моченые яблоки с изюмом, чай с пресными хлебцами.
Вторник:
- завтрак: рис отварной, без масла с курагой, чай/кофе;
- обед: салат из свеклы с чесноком, черносливом и орехами, картофельный суп постный, голубцы постные;
- ужин: яблочный пирог на соке.
Среда:
- завтрак: фруктовый салат, чай.
- обед: суши, чай с имбирем;
- ужин: квашеная капуста, хлебцы, морс.
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Четверг:
- завтрак: манная запеканка с фруктами, кофе;
- обед: икра кабачковая, постный борщ, пресные хлебцы, компот;
- ужин: овощи на пару, постная каша, чай.
Пятница:
- завтрак: чурчхела (орехи в соке), чай зеленый с лимоном;
- обед: салат из свежей моркови с яблоками и изюмом, хлеб с семечками подсолнечными, кисель;
- ужин: овощной салат с соевым соусом, ромашковый чай.
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Суббота:
- завтрак: кабачково-картофельные оладьи, компот;
- обед: салат из огурцов и помидоров, щи с грибами, морс;
- ужин: гречневая каша с грибами и луком, чай фруктовый.
Воскресенье:
- завтрак: кисель фруктовый;
- обед: суп гороховый, картофель с грибами, малосольные огурцы, немного красного вина;
- ужин: спагетти из твердых сортов пшеницы, чай черный.
Успенский пост: свадьба
Свадьба в Успенский пост под запретом: обряды венчаний священники не проводят. Зато в это время крестят детей.
Успенский пост: прощение
В Успенский пост под запретом не только дурные поступки, но даже мысли. Это самое подходящее время, чтобы попросить прощения – и в праздники Преображения Господня и Успения Богородицы вступить уже очищенным и без тяжести на душе.
Просить прощения нужно искренне, без задней мысли, без оправдания себя – через понимание и принятие позиции другого человека. Сначала нужно для самого себя четко сформулировать, в чем твоя вина, затем попросить прощения перед иконой у Бога за грех гнева/высокомерия/зависти – а затем прийти с искренним покаянием к тому, кого обидели.