Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году

Успение Богородицы. Эль Греко / elgreco.ru

Успение Пресвятой Богородицы 2019 – величайший церковный праздник августа.

В народе его чаще называют Ореховый спас 2019. Менее известные названия – Хлебный спас 2019 или Спас на холстах.

Успение Богородицы 2019: дата

Дата праздника Успение Пресвятой Богородицы постоянна: это всегда 28 августа. В 2019 году праздник выпал на среду.

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Как праздновать Успение Пресвятой Богородицы

Люди верующие традиционно ходят в храм или хотя бы молятся Богородице дома.

В церкви на Ореховый спас святят:

зерно нового урожая,

орехи,

ореховые ветви,

листья для целебных настоек,

мед, яблоки и виноград, неосвященные на Медовый спас 2019 и Яблочный спас 2019.

По народным приметам, Успение знаменует приход осени. Наши предки именно с этого дня начинали ужинать при свечах (лучинах) вместо дневного света.

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Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят

Икона Успение Пресвятой Богородицы – в чем она помогает? Перед этим образом молятся:

о скорейшем излечении от разных хворей;

прося избавить от страха пред смертью;

об укреплении веры христианской;

моля о защите и покровительстве Матери Божьей.

Успение Пресвятой Богородицы: молитва

Кондак Пресвятой Богородице в день Успения Ее

В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Успение Пресвятой Богородицы: что можно есть и что нельзя делать

Помимо традиционных для религиозных праздников запретов на работу, ссоры, сквернословие и шумное веселье есть и специфические запреты, что нельзя делать на Успение Богородицы:

ходить босой – к болезни;

носить неудобную или старую обувь: натертый в этот день мозоль сулил проблемы и неудачи в жизни;

прикасаться к колющим и режущим предметам – тоже к болезням;

стричься – не только вытекает из предыдущего запрета, но и имеет особое значение для женщин (стрижкой и выбрасыванием волос в этот день они якобы огорчают Пресвятую Деву);

разводить огонь – к неприятностям в доме.

Ну и, конечно, на Успение Пресвятой Богородицы завершается Успенский пост 2019. Однако праздник в этом году выпал на среду, поэтому разговение Успенского поста переносится на следующий день. В само же Успение 2019 еще постятся, но уже дозволяются рыбные блюда.