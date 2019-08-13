Что святят на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была

Что святить на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была / 1zoom.ru

Уже завтра, 14 августа, праздник Маковея 2019. Или, как еще говорят, Медовый спас 2019.

У этого праздника особая церковная история, а для народной любви к нему – особый повод.

Медовый спас: история праздника

Медовый спас – это народное название для церковного праздника 14 августа, который зовется Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Речь идет о крестном ходе в Константинополе, во время которого частицей креста, на котором распят был Спаситель, окрестили воду в водоемах. И той водой удалось вылечить жуткую эпидемию, бушевавшую в то время в округе.

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И в память о тех событиях в народе до сих пор принято готовить к зиме и освящать водоемы именно в этот день.

Что святят на Маковея – для любви, удачи и красоты

В первую очередь на Медовый спас святить в церковь несут свежий мед и мак. Как уже упоминалось, святят и воду – специальным малым чином освящения воды.

Но помимо этого святят еще и специальные букеты, которые прозвали в народе "маковейчик" или "маковейка". И вот от того, что войдет в букет на Маковея (состав его) – во многом зависит и судьба девушки, что несет его в церковь. В это свято верили наши предки. Из каких же трав собирают букет на Маковея?

Итак, учтите, что каждая трава в "маковейчике" имеет особое значение и дарит человеку:

калина – дарит девушке красоту, любовь и в самой любви – нежность,

полынь – оберегает от силы нечистой,

календула и рута – защищают от любых болезней,

горечавка (тирлич) – для популярности у парней, чтоб те за девушкой бегали,

подсолнух – символ солнца и благодарности за его тепло,

душица (материнка) – дабы "не было роду переводу",

колосья пшеничные или овса – для доброго урожая, а, значит, и большого достатка в доме,

ласковец (володушка) – чтоб в семье согласие было,

мята – чтоб в доме царили мир и покой,

донник – к примирению, если с кем в ссоре,

маковые головки использовали затем во множестве обрядов.

Медовый спас: традиции и что нельзя делать

По традиции, на Маковея нельзя делать следующее:

шумно веселиться и даже просто громко разговаривать, чревоугодничать и напиваться – праздник все-таки церковный;

делать тяжелую работу, в том числе и по дому: убираться, шить, стирать и пр.;

ругаться, ссорить и желать зла кому-либо вслух или даже мысленно – мол, весь негатив вернется сторицей.

Отдельно стоит упомянуть запреты в еде. На Маковея 14 августа начинается Успенский пост 2019. Соответственно, вступает в силу и запрет на мясомолочные продукты и не только. А так как Медовый спас 2019 выпал на среду, то в этот день вообще полагается придерживаться сухоядения: можно есть лишь невареную растительную пищу, то есть фрукты и овощи в сыром виде, мед с орехами, сухофрукты, хлеб. Подробнее о питании по дням в Успенский пост и меню на каждый день недели читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.