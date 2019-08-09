Когда Медовый спас 2019 и что готовить для освящения

Когда Медовый спас 2019 и что делать в праздник / hochu.ua

Первый Спас в августе – это Маковей 2019 или Медовый спас.

Когда Медовый спас 2019

Отмечается Медовый спас 14 августа – в день, когда церковь чтит память семи братьев-мучеников Маковеев.

Что святят на Маковея

Медовым этот спас прозвали потому, что именно в этот день пасечники приступают к сбору меда. И лишь после освящения на Маковея меда и медовых сот в церкви можно было есть свежий мед этого года. Есть даже пословица: "На Спас первый и нищий попробует медку!"

Читайте такжеКогда какой Спас в августе 2019: как Украина отмечает Яблочный, Медовый и Ореховый спасы 2019Помимо меда и сот на Маковея святят в церкви также мак и воду. Ведь еще одно название праздника – Спас на воде. Так что в этот день чистят колодцы, с крестным ходом освящают родники и водоемы. А после "мокрого Спаса" купаются в освященной воде сами и купают в водоемах скотину – чтобы болезни целый год не цеплялись.

Зато после первого Спаса в водоемах в старину уже больше не купались – холодно, да и дел невпроворот (начинались сенокос и жатва).

Медовый спас: что можно есть

На стол в Медовый спас непременно подают хлеб с медом, медовые коржики и коржи с маком – в общем, это очень сладкий праздник.

Зато не подают мяса, молока и яиц – с этого дня начинается Успенский пост 2019. Подробнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.

Медовый спас: традиции

На Маковея нельзя работать: считается, что на того, кто тяжко в этот день трудился, нападет впоследствии тяжелая болезнь.

Исключение делали для подготовки колодцев к зиме и для ухода за пчелами.