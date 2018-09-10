Усекновение главы Иоанна Предтечи-2018: что нельзя делать в этот день

Усекновение главы Иоанна Крестителя. Караваджо / kyrios.org.ua

Уже завтра, 11 сентября, православные отмечают великий религиозный праздник –усекновение главы Иоанна Предтечи-2018.

В этот день принято угощать едой обездоленных, которым в жизни повезло меньше, – и не принято брат в руки острые предметы. Это связано с историей праздника, о которой мы писали ранее.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

В день усекновения главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают строгий пост: запрещены мясо, рыба, молочка и яйца. Приправлять пищу можно лишь растительным маслом. Отсюда второе название праздника – Иван Постный.

Читайте такжеРождество Иоанна Предтечи-2018: когда празднуем и в чем он помогаетЛюди в старину верили: если весь день постится лишь хлебом и водой – то можно смело загадывать желание, и оно непременно с Божьей помощью сбудется.

В принципе, сюда же подпадает народный запрет, состоящий в исключении из пищи круглых и красных плодов – то есть таких, что внешне напоминают голову или кровь: помидоры, арбузы, мак, яблоки и др. Так что из-за поста и запрета на круглые овощи/красную еду (свеклу, картофель и капусту, в частности) – побаловать себя такими блюдами, как борщ, компот из красных ягод и т.п., не получится.

Считается, что в этот день нельзя:

в праздник Иоанна Предтечи верующие не режут, не пилят и т.п., они даже хлеб не нарезают, а ломают кусочками – то есть имеется запрет на то, чтобы брать в руки что-либо острое (в память о том, что святой был казнен через усекновение головы);

подавать что-либо к столу на блюде – опять-таки отсылка к казни святого, когда его голову подали Саломее на блюде;

петь и танцевать – как это делала сама Саломея;

работать, а также заниматься домашними делами – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

Также в этот день священники не проводят обряды венчаний.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: отказ от использования ножа

Теперь немного подробнее о запрете на колющие предметы. В народе верят, что любой человек, который взял в руки нож в этот день, берет на себя грехи тех, кто несправедливо казнил Иоанна Предтечи. Так что людям суеверным лучше все нарезать загодя.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приготовление угощений для нищих

Читайте такжеЧто и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептовНесмотря на пост и запрет красно-круглых плодов, отмечали праздник широко. За праздничный стол принято было звать не только родню и друзей, но также всех нищих, бедных и странников. Причем людей несостоятельных – в обязательном порядке.

На стол подавали пироги (продолговатой, а не круглой формы), чаще всего с грибной или ягодной начинками, разносолы, разносолы, овсяный кисель (весьма популярное в старину блюдо). Даже была поговорка: "Не бойся того поста, когда в закромах нет пуста! Страшен мясоед, когда в амбаре жита нет".