Когда день Иоанна Крестителя в 2018 году и почему нельзя есть борщ в этот день

Уже на этой неделе православные отмечают великий религиозный праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи-2018.

Церковь почитает его за то, что именно Иоанн Креститель, являясь Пророком, возвестил о том, что грядет приход Христа. Иоанн Креститель, проповедуя, говорил: "Идет за мной Сильнейший меня". Предтечей его называют потому, что он предшествовал Христу, то есть готовил людей к принятию Сына Божьего на земле. Крестителем – так как крестил самого Иисуса Христа в водах Иордана.

Когда день Иоанна Крестителя в 2018 году

Из года в год дата у праздника неизменна. Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября. В 2018 году праздник выпал на вторник.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история

Кто отрубил голову Иоанну Крестителю? Имя самого палача история не сохранила. А вот имена остальных героев этой трагедии широко известны.

Читайте такжеОбретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делатьЭто было сделано по приказу правителя Галилеи Ирода. Сделал он это, выполняя просьбу своей падчерицы Саломеии, а ту в свою очередь надоумила на такое злое дело ее мать Иродиада.

Дело в том, что Иродиада обозлилась на Иоанна, так как тот не стеснялся принародно обличать ее и ее любовника Ирода: ради любовницы тот оставил свою законную жену, дочь аравийского царя Арефы, при этом сама Иродиада приходилась женой его брату Филиппу.

Хотя некоторые историки уверяют, что это немыслимое дело для девицы благородных кровей, каковой была Саломея, – выплясывать на потеху публике – легенда о Саломее и голове Иоанна Предтечи прочно вошла в историю.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

В день усекновения главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают строгий пост: не едят мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. При этом можно приправлять пищу растительным маслом.

Считается, что в этот день нельзя:

брать в руки что-либо острое (в память о том, что святой был казнен через усекновение головы): в праздник Иоанна Предтечи верующие не режут, не пилят и даже хлеб не нарезают, а ломают кусочками;

подавать что-либо к столу на блюде – опять-таки отсылка к казни святого, когда его голову подали Саломее на блюде;

петь и танцевать – как это делала сама Саломея;

есть что-либо, напоминающее голову: помидоры, арбузы, мак, яблоки и др. – также связано с символизмом праздника.

В общем, из-за поста и запрета на круглые овощи (такие, как свекла, картофель и капуста) – побаловать себя украинским борщом в этот день не получится.

Читайте также Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работатьУсекновение главы Иоанна Предтечи: традиции

Одна из традиций праздника усекновения главы Иоанна Предтечи – приготовление угощений для нищих. То есть к праздничному столу принято было приглашать бедняков и странников.

Также в этот день, как и в любой другой религиозный праздник, стоит сходить в церковь или хотя бы помолиться дома.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы

По народным приметам, день усекновения главы Иоанна Предтечи считается последним, когда могут появляться грозы. А если все же бывал гром, то это предвещало длинную и теплую осень.

Этот день считался началом осени: "С Иван-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает".

Усекновение главы Иоанна Предтечи: молитва

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающего нам велию милость.