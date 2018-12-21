День святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо

Со Дня Анны начинали активно готовиться к Новому году и Рождеству / 1zoom.ru

Одновременно с днем зимнего солнцестояния, 22 декабря, отмечается великий церковный праздник – зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Также в этот день у православных чествуется икона Божией Матери "Нечаянная Радость".

День Анны: что нужно делать

По традиции в этот день родители молятся за детей. А те, кому Бог еще не послал ребенка, – молят святую Анну о зачатии. Беременные же просят Небо о благополучных родах и здоровье для себя и малыша. Молитвы святой Анне и иконе Нечаянная Радость о зачатии – читайте в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.

В День святой Анны в старину устраивали девичники, на которых девушки решали, как праздновать Новый год и Рождество. С этого дня начинали делать новогодние украшения: наши бабушки, к примеру, мастерили "пауков" и "ежей" из соломы. Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Также со Дня Анны в старину начинали активно готовиться к праздникам: делали генеральную уборку в домах и заготавливали продукты к Новому году и Рождеству. Напомним, Главред уже разобрался, что должно быть на новогоднем столе в Год Свиньи. Мы выяснили, что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов.

День Анны: что категорически нельзя делать

Главные запреты Дня Анны связаны с работой и питанием. Причем особо строгие они – именно для женщин. Так, в День святой Анны категорически не рекомендуется:

вязать, вышивать и прясть – иначе будет болеть голова: к примеру, на Закарпатье этой традиции придерживаются до сих пор;

в ряде областей Украины в этот день не принято стирать и убирать – в принципе, если верить астрологам, то генеральную уборку и надо было сделать ДО зимнего солнцестояния;

соблюдать Рождественский пост: нужно придерживаться сухоядения (пища без масла), нельзя есть мясо, молочные продукты и даже рыбу (в Рождественский пост ее едят по вторникам, четвергам, субботам и в воскресенье).

Что касается последнего запрета, то в старину твердо верили, что соблюдать пост 22 декабря особенно нужно тем девушкам, которые желают иметь счастливую семью.

День Анны: что нельзя делать беременным

Отдельно стоит остановиться на том, что нельзя делать беременным в День Анны.

В первую очередь, по поверью, беременным 22 декабря нельзя шить и разжигать огонь. В старину говорили, что шитье "зашьет" ребенку рот, то есть малыш разговаривать не будет. А если зажечь огонь, то он "оставит" на теле дитятки родимое пятно. На ряде территорий беременные женщины в этот день вообще не работали – как говорится, от греха подальше.

Еще одна традиция: на День Анны беременным нельзя переступать острые предметы и упряжь. Считалось, что в этом случае ребенок родится больным или роды пройдут с осложнениями. Также нельзя встречаться с больными людьми или увечными – мол, ребенок будет нездоровым.

При этом беременным следует поститься в День святой Анны – хотя в остальные дни поста ограничения в еде на беременных, больных, детей и стариков как раз не распространяются.