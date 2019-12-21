День святой Анны 2019 – в чем помогает и что нельзя делать

День Анны 2019 – что нельзя делать и молитвы святой Анне / 1zoom.ru

День святой Анны в православии празднуется 22 декабря.

О чем молятся святой праведной Анне? В первую очередь о детях – о беременности те, у кого детей еще нет, о спокойных родах те, кто только носит малыша, и о счастливой судьбе чад их уже состоявшиеся родители.

Так сложилось потому, что сама праведная Анна и супруг ее святой Иоаким детей долго не имели. Но, в конце концов, за их праведную жизнь и веру Господь сподобил их стать родителями Пресвятой Богородицы – матери самого Спасителя.

И основные запреты дня связаны в основном с женщинами беременными.

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День Анны 2019 – что нельзя делать

Суеверным беременным в День Анны лучше посидеть дома: по поверью, если в этот день женщина на сносях попадется на глаза калеке или просто болеющему человеку – то и ребенок родится нездоровым.

Также бремененным нельзя:

вязать, шить – то есть имело дело с нитками – судьбу ребенку спутаешь или завяжется пуповина;

разводить огонь – чтоб не было у малыша родимых пятен;

переступать острые предметы и упряжь – иначе жди тяжелых родов.

Женщина вообще стараются в день своей женской покровительницы не заниматься физическим трудом – а больше молиться и поститься (Рождественский пост в этот день держат даже беременные).

В старину говорили: хочет девка замуж удачно и счастливо выйти – надо ей держать строгий пост на Анну.

Впрочем, порядок в доме все же наводят, ведь 22 декабря – уже день зимнего солнцестояния, а его в грязном доме встречать не принято. Да и вообще начинали готовиться к Новому году и Рождеству: мастерили новогодние игрушки, планировали новогоднее меню, проверяли запасы и пр.

Читайте такжеЧто нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денегК слову, 22 декабря – отличный день, чтобы поставить новогоднюю елку. Детальнее читайте в нашем материале Когда ставить елку на Новый год 2020: эксперты назвали благоприятные даты.

А всем без исключения людям 22 декабря нельзя:

ходить в лес – волки на Анну особо лютуют;

ссориться.

По погоде на Анну судили о том, какой будет зима: какая до полудня погода – такая и до конца декабря, после полудня – до конца зимы.

Святая Анна: молитва

Молитва святой Анне о здравии

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Молитва святой Анне о даровании детей

О, присносла́внии Христо́вы пра́ведницы, святи́и Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, предстоя́щии Небе́сному Престо́лу Вели́каго Царя́ и ве́лие дерзнове́ние к Нему́ иму́щии, я́ко от Преблагослове́нныя Дще́ри ва́шея, Пречи́стыя Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, воплоти́тися изво́лившему! К ва́м, я́ко многомо́щным предста́телем и усе́рдным о на́с моли́твенником, прибега́ем мы́, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́те бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от на́с гне́в Сво́й, по дело́м на́шим пра́ведно на ны́ дви́жимый, и да безчи́сленныя прегреше́ния на́ша презре́в, обрати́т на́с на пу́ть покая́ния и на стези́ за́поведей Свои́х да утверди́т на́с. Та́же моли́твами ва́шими в ми́ре живо́т на́ш сохрани́те и во все́х благи́х благо́е поспеше́ние испроси́те, вся́ я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная на́м от Бо́га да́рующе, от вся́ких напа́стей и бе́д и напра́сныя сме́рти предста́тельством ва́шим на́с избавля́юще, и от вся́ких вра́г ви́димых и неви́димых защища́юще, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же ва́шим святы́м умоле́нием да сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сильная молитва святым Иоакиму и Анне при бездетности на русском языке

О святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Ему же, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Канон святой Анне и древняя молитва святой Анны на удачу – в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.