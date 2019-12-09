Когда ставить елку на Новый год 2020: эксперты назвали благоприятные даты

Ставить елку или нет – дело сугубо индивидуальное / 1zoom.ru

На Софийской площади в центре Киеве уже закончен монтаж главной новогодней елки Украины, а это значит, что и украинцам можно задуматься над тем, когда начать украшать свое жилище к празднику.

В этом году накануне новогодних праздников в Украине планируют реализовать около 500–600 тысяч елей и сосен. Ранее Главред писал о том, во сколько обойдется елка на Новый год 2020. Ставить елку или нет – дело сугубо индивидуальное, но мы предлагаем разобраться, когда ставить елку 2020 и когда наряжать новогоднюю красавицу.

Когда принято ставить елку

Единого мнения, в какой день ставить елку, не существует – все зависит от вашего желания. По традиции, сама подготовка уже осуществляется в начале декабря.

По фэншую ставить елку предлагается в день зимнего солнцестояния – 22 декабря, так как этот день оказывает достаточно сильное влияние на все сферы жизни человека, передают Факты.

Еще одна благоприятная для украшения елки дата - Католическое Рождество, его отмечают 25 декабря. Ставить праздничное дерево рекомендуется накануне – 24 декабря. После 25 числа для создания праздничной атмосферы в доме подходит уже любой день. В частности, многие семьи оставляют все на последний момент и наряжают елку непосредственно 31 декабря - за несколько часов до самого праздника.

Как бы то ни было, какой день для украшения новогодней елки вы бы не выбрали, главное - не забыть хорошее настроение, иначе ощущение праздника так и не придет в ваш дом.

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Напомним, ранее эксперты посчитали, что чем богаче будет новогодний стол-2020, тем дешевле он обойдется. Главред собрал рецепты самых вкусных салатов на Новый год 2019.