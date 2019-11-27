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Елка на Новый год-2020: сколько придется выложить украинцам

27 ноября 2019, 11:21

Сосна высотой до 2 метров может стоит от 500 гривен.

елка
Лесхоз продает елки до метра по 45 гривен / Фото: УНИАН

Елка – неизменный атрибут любого празднования Нового года. Накануне новогодних праздников в Украине реализуется около 500–600 тысяч елей и сосен. Работники лесхозов уже начали процесс заготовки и оптовой продажи праздничных деревьев.

На данный момент на на плантациях растет чуть больше 14 млн хвойных деревьев, три миллиона из них могут пойти под реализацию, пишут Вести. Пока что неизвестна точная сумма, которую придется выложить за елку на Новый год 2020, но, по приблизительным оценкам, сосна высотой до 2 метров может стоит от 500 гривен – примерно столько же в начале сезона стоила елка на Новый год 2019.

Живая елка на Новый год-2020: сколько стоит 

Лесхоз в Кобыляках Черкасской области уже продает елки до метра по 45 грн, размером от 1,5 метра – по 150 грн. Кроме живых деревьев лесхозы предлагают еще и ветки хвойных пород для создания новогодних композиций. Наборы из 6–7 веток обойдутся оптовым покупателям от 63 до 75 грн. В розницу они пойдут в два раза дороже. А сборные конструкции из еловых веток предлагают за 100–250 грн.

Искусственная елка на Новый год-2020: сколько стоит

Самый простой вариант - купить искусственную елку или сосну. Самое маленькое искусственное дерево высотой 50 см стоит около 100 гривен, за высокое (около 3 м) продавцы просят более 10 тысяч гривен. Купить пластиковое дерево на Новый год 2020 очень выгодно -  хотя искусственная елка и не пахнет хвоей, зато прослужит не один год.

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Напомним, на Софийской площади в центре Киева начали собирать новогоднюю елку и оборудовать рождественский городок. Елка на Новый год 2020 в столице не будет цельной, праздничное "дерево" соберут из небольших деревьев. 

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