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В центре Киева начали собирать елку на Новый год 2020, опубликованы фото

26 ноября 2019, 17:12

В столице елка на Новый год 2020 не будет цельной.

В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020
В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 / Скриншот с tsn.ua

В центре Киева - на Софийской площади - начали собирать новогоднюю елку и оборудовать рождественский городок.

Елка на Новый год 2020 в столице не будет цельной, праздничное "дерево" соберут из небольших деревьев, сообщает корреспондент ТСН.

По его данным, в центре столицы начали собирать подставку-стержень, в которую для формирования большого новогоднего дерева вставят маленькие елки.

Также на Софийскую площадь привезли конструкции для сцены. В центре Киева рождественский городок заработает 14 декабря. 

  • В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 tsn.ua
  • В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 tsn.ua
  • В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 tsn.ua
  • В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 tsn.ua
  • В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 tsn.ua
  • В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 Скриншот с tsn.ua

Напомним, в центре Киева главную новогоднюю елку Украины традиционно зажигают в День святого Николая - 19 декабря. В 2019-м, как и в прошлом году, рождественские городки будут работать на Софийской и Контрактовой площадях.

Киев Елка Софийская площадь новогодняя елка Новый год 2020
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