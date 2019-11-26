В центре Киева начали собирать елку на Новый год 2020, опубликованы фото

В Киеве приступили к монтированию елки на Новый год 2020 / Скриншот с tsn.ua

В центре Киева - на Софийской площади - начали собирать новогоднюю елку и оборудовать рождественский городок.

Елка на Новый год 2020 в столице не будет цельной, праздничное "дерево" соберут из небольших деревьев, сообщает корреспондент ТСН.

По его данным, в центре столицы начали собирать подставку-стержень, в которую для формирования большого новогоднего дерева вставят маленькие елки.

Также на Софийскую площадь привезли конструкции для сцены. В центре Киева рождественский городок заработает 14 декабря.

Напомним, в центре Киева главную новогоднюю елку Украины традиционно зажигают в День святого Николая - 19 декабря. В 2019-м, как и в прошлом году, рождественские городки будут работать на Софийской и Контрактовой площадях.