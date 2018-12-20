Главная елка Украины названа самой красивой елкой Европы

В Киеве зажгли новогоднюю елку-2018/19 / УНИАН

Новогоднюю елку Украины, установленную на Софийской площади, назвали самым красивым новогоднем деревом в Европе.

Топ елок-красавиц составил туристический портал European Best Destinations на основе отзывов путешественников из разных стран мира.

Отмечается, что елка в Киеве порадует тех, "кто ищет аутентичность, снег и традиции". При этом в Киеве не одна, а сразу несколько рождественских ярмарок. Главная елка страны будет радовать гостей и жителей города с 19 декабря по 13 января.

Примечательно, что на фото портала изображена елка на Софийской площади к Новому году-2017. Елку этого года торжественно открыли только вчера.

Второе и третье места было отдано новогодним елкам Вильнюса и Рима. В рейтинг также вошли 16 городов, среди которых. Прага, Страсбург, Вена, Будапешт, Инсбрук, Франкфурт и др.

В Киеве начали устанавливать главную елку Украины 6 декабря. В 2018/2019 году новогоднее дерево состоит из множества сосен и дополнено искусственными конструкциями.

Ранее СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам. Мнения посетителей Подола разделились: одним нравится, другие отмечают, что "немного по-варварски прикрепили эти сосны к столбам".

Как сообщалось, в Раде установили б/у елки. Деревья также украсили игрушками и декоративными материалами, которые использовались раньше.

Эксперты объяснили, как выбрать новогоднюю елку и что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась.

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При этом в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.