В Раде установили б/у елки

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В Верховной Раде Украины в преддверии Нового года установили девять искусственных елок.

Как сообщает УНН, их уже ставили в Раде в прошлом году.

Елки установлены в парламентском кафе, конференц-зале, кулуарах второго этажа, сессионном зале, зале протокольных мероприятий, а также кабинете и приемной спикера парламента Андрея Парубия.

Деревья также украсили игрушками и декоративными материалами, которые использовались раньше.

Подчеркивается, что в этом году в Украине решили не тратиться на новогоднее убранство парламента.

Напомним, в Киеве 9 декабря завершили работы по установке на Софийской площади главной елки страны. В этом году высота елки составляет 25 метров без верхушки и 27 метров вместе с ней. Дерево будет украшено в стиле "Полярного сияния", на ней будет 3,5 тысячи игрушек и 50 километров гирлянд.