В Киеве на Софийской площади установлена главная елка страны

В Киеве 9 декабря завершили работы по установлению на Софийской площади главной елки страны.

Снимки с установки елки появились на официальной странице рождественских встреч и празднований в Facebook Folk Ukraine.

Как сообщают организаторы, в этом году высота елки составляет 25 метров без верхушки и 27 метров вместе с ней. Новогодняя красавица будет украшена в стиле "Полярного сияния", на ней будет 3,5 тысячи игрушек и 50 километров гирлянд.

Основными цветами, которыми она будет декорирована, стали красный, зеленый, бирюзовый и розовый - как в полярном сиянии. Однако это еще не все сюрпризы. После Нового года главную елку "переоденут" в другие украшения, внешний вид которой держат в строжайшем секрете.

Так будет выглядеть новогодняя Софийская площадь / Фото: Facebook/Folk Ukraine​

Напомним, в Европе и Америке накануне новогодних праздников вошел в моду новый тренд – черные елки, которые украшают черно-белыми гирляндами, шарами и снежинками.