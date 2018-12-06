В Киеве начали устанавливать главную елку Украины: опубликовано видео

Установка "Главной елки в стране" / скриншот из видео

В столице Украины на Софийской площади в четверг, 6 декабря, начали установку "главной новогодней елки страны".

Соответствующее сообщение опубликовал портал "УНН". Согласно обнародованным данным, в 2018/2019 году новогоднее дерево будет состоять из множества сосен и наполнил искусственными конструкциями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинским каналам грозят санкциями за трансляцию низкопробной российской поп-музыки на Новый год.