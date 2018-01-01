Как Украина встретила Новый год: фото, видео

Украина встретила новый — 2018 год. Украинцы послушали телеобращение президента Петра Порошенко, и по всей стране прошли праздничные мероприятия.

Киевляне встретили Новый год на Софиевской площади, где исполнили гимн Украины. Гуляния под открытым небом начались в 20:00.

На площади перед киевлянами и гостями столицы выступали популярные украинские артисты.

В Харькове гуляния проходили на центральной площади, где установлена самая высокая елка Украины, а также в парке Горького, который имеет славу лучшего в стране "диснейленда".

На Приморском бульваре в Одессе работала ярмарка, люди покупали вкусные блюда и развлекались.

Одесса вошла в тройку городов, где украинцы больше всего хотели встречать Новый год, поэтому почти все гостиницы и съемные квартиры забронированы — на праздники Одесса ждала 30 тысяч гостей. Погода сделала всем подарок, потому что днем была просто рекордная жара как для конца декабря – почти 10 градусов тепла.

Еще больше туристов ожидал Львов – планировали принять на праздники не менее 50 тысяч гостей. Основным местом празднования будет площадь перед Оперным театром, где в полночь начнется масштабное 3D-мапинг-шоу в сопровождении этно и фолк групп. Город просто сияет огнями, возле ратуши развлекал львовян и гостей рождественский вертеп.

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