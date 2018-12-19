Как зажигают главную новогоднюю елку Украины 2019: онлайн-трансляция

Как зажигают главную новогоднюю елку Украины 2019 / УНИАН

19 декабря в Киеве зажигают главную новогоднюю елку страны.

На украшение новогодней красавицы пошло более 3 км гирлянд и 1,5 тысячи игрушек. В основании дерева расположен экран, благодаря которому посетители смогут передавать праздничные поздравления.

Празднуют на Софийской площади с 18.00. Для гостей праздника выступают НАОНІ Orchestra, Art music school Zabava Group funny kids, DeluxeSound Dj's Exclusive Mix – Dj Slap & НАОНІ Orchestra, актеры фильмы о Святом Николае "Тільки Диво", RIYA и др. Хедлайнернером концерта станет группа "СКАЙ".

В Киеве начали устанавливать главную елку Украины 6 декабря. В 2018/2019 году новогоднее дерево состоит из множества сосен и дополнено искусственными конструкциями.

Ранее СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам. Мнения посетителей Подола разделились: одним нравится, другие отмечают, что "немного по-варварски прикрепили эти сосны к столбам".

Как сообщалось, в Раде установили б/у елки. Деревья также украсили игрушками и декоративными материалами, которые использовались раньше.

Эксперты объяснили, как выбрать новогоднюю елку и что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась.

Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

При этом в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.