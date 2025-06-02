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Неочевидный способ сэкономить: эксперт объяснил, как резина сохранит ваши деньги

Руслан Иваненко
2 июня 2025, 23:06
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Автоэксперты советуют, что правильная замена шин помогает снизить расход топлива и улучшить управляемость авто.
Авто
Эксперты советуют регулярно проверять давление в шинах для экономии/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему зимняя резина не подходит для лета и как это влияет на авто
  • Как давление в колесах влияет на расход топлива и безопасность

На фоне стабильно высоких цен на горючее многие украинские водители ищут способы уменьшить расходы на эксплуатацию автомобиля.

Главред решил выяснить, могут ли обычные шины помочь экономить топливо.

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Ситуацию прокомментировали специалисты, предоставив экспертное мнение для "SUV News" Как оказалось, правильный выбор резины действительно влияет на расход топлива.

Прежде всего эксперты рекомендуют своевременно переходить с зимней резины на летнюю. Если температура стабильно превышает +7 °C, зимние шины создают дополнительное сопротивление качению, что увеличивает нагрузку на двигатель и приводит к более высокому потреблению топлива.

"Использование зимней резины летом - одна из самых распространенных ошибок. Она не только негативно влияет на топливную эффективность, но и снижает управляемость авто на сухом асфальте", - объясняют автоэксперты.

Еще одна важная рекомендация - регулярная проверка давления в шинах. Даже незначительное снижение давления приводит к повышенному сопротивлению качению. А это - дополнительный расход топлива.

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Оптимальное давление указано в инструкции к автомобилю или на специальной табличке, обычно расположенной в дверном проеме со стороны переднего пассажира.

Кроме экономии топлива, правильная летняя резина улучшает торможение и маневренность на дороге, что особенно важно для кроссоверов и внедорожников.

Эти автомобили обычно тяжелее и расходуют больше топлива, поэтому правильные шины - это еще и вопрос безопасности и стабильного расхода.

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