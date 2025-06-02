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После удаления опухолей: Елена Тополя призналась, что делала пластику груди

Анна Подгорная
2 июня 2025, 18:34
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Экс-Alyosha рассказала, как и почему легла под нож хирурга.
Елена Тополя
Елена Тополя новости - певица раскрыла детали пластической операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Вкратце:

  • Елена Тополя впервые призналась, что перенесла операцию на груди
  • Звезда рассказала, от чего пострадал ее бюст

Украинская певица Елена Тополя (ранее выступала под псевдонимом Alyosha) перестала скрывать, что перенесла операции на груди. В 2007 году у артистки нашли несколько опухолей, требующих удаления.

В качестве альтернативы Тополе предложили регулярные осмотры и биопсию для контроля за ситуацией. Необходимость постоянного наблюдения тяготила певицу, поэтому со временем она решилась на удаление новообразований.

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О своем решении звезда не жалеет, ведь стала чувствовать себя гораздо лучше. После всех необходимых операций она также откорректировала зону декольте хирургическим путем. Такое признание Елена Тополя сделала в беседе с Люкс ФМ.

Елена Тополя
Елена Тополя новости - певица раскрыла детали пластической операции / Скриншот YouTube

"У меня были определенные опухоли и я их убрала, что мне было не надо. Теперь я счастлива и свободна от всевозможных биопсий. По состоянию здоровья (сделала операцию на груди - прим. редактора) и к тому же подкорректировано эстетически после того, как все было порезано. Это была история, которая тянулась еще с 2007 года. Оно становилось хуже в определенной степени. Я понимала, что можно было регулярно за этим следить, но меня это тяготило. Потому что эти мысли постоянные и при гормональных скачках это ощущается. Я хотела от этого освободиться - я это сделала", - рассказала певица.

Елена Тополя
Елена Тополя новости - певица раскрыла детали пластической операции / instagram.com/alyoshasinger

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Кто такая Alyosha?

Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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