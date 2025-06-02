После удаления опухолей: Елена Тополя призналась, что делала пластику груди

Экс-Alyosha рассказала, как и почему легла под нож хирурга.

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Елена Тополя новости - певица раскрыла детали пластической операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Вкратце:

Елена Тополя впервые призналась, что перенесла операцию на груди

Звезда рассказала, от чего пострадал ее бюст

Украинская певица Елена Тополя (ранее выступала под псевдонимом Alyosha) перестала скрывать, что перенесла операции на груди. В 2007 году у артистки нашли несколько опухолей, требующих удаления.

В качестве альтернативы Тополе предложили регулярные осмотры и биопсию для контроля за ситуацией. Необходимость постоянного наблюдения тяготила певицу, поэтому со временем она решилась на удаление новообразований.

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О своем решении звезда не жалеет, ведь стала чувствовать себя гораздо лучше. После всех необходимых операций она также откорректировала зону декольте хирургическим путем. Такое признание Елена Тополя сделала в беседе с Люкс ФМ.

Елена Тополя новости - певица раскрыла детали пластической операции / Скриншот YouTube

"У меня были определенные опухоли и я их убрала, что мне было не надо. Теперь я счастлива и свободна от всевозможных биопсий. По состоянию здоровья (сделала операцию на груди - прим. редактора) и к тому же подкорректировано эстетически после того, как все было порезано. Это была история, которая тянулась еще с 2007 года. Оно становилось хуже в определенной степени. Я понимала, что можно было регулярно за этим следить, но меня это тяготило. Потому что эти мысли постоянные и при гормональных скачках это ощущается. Я хотела от этого освободиться - я это сделала", - рассказала певица.

Елена Тополя новости - певица раскрыла детали пластической операции / instagram.com/alyoshasinger

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Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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