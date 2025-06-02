Как распознать стресс у собаки: 7 тревожных сигналов, которые вы могли не заметить

Четвероногие, как и люди, могут страдать от стрессовых ситуаций.

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Сигналы собачьего стресса, которые вы могли не замечать / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "Интересно знать"

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Почему ваша собака иногда странно себя ведет

Что значит, когда собака замирает или зевает

В обществе давно закрепился мнимый образ о беззаботной жизни домашних любимцев. Люди часто не замечают, что собаки и кошки могут переживать тревогу или нервное напряжение, даже несмотря на комфортные условия. Как отмечает сертифицированный кинолог, консультант по поведению животных и бывший ветеринарный ассистент Адриенн Фарричелли в своей статье для Parade Pets, существуют признаки, свидетельствующие о стрессе у собак - даже тогда, когда это неочевидно для хозяина, пишет Главред.

К сожалению, проявления этого состояния у собак часто остаются незамеченными или их ошибочно воспринимают как нечто обычное. Фарричелли назвала семь типичных поведенческих сигналов, которые стоит знать каждому владельцу собаки.

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1. Лизание губ или носа

Это может быть реакция на приближение человека или фотообъектива, и не всегда удается успеть заметить этот сигнал.

"Облизывание губ или носа может быть очень быстрым, поэтому не всегда заметным, но это сигнал стресса, подобный нервному жеванию губ человеком на вечеринке, на которую он жалеет, что пришел", - пояснила кинолог.

2. Частая зевота

Хотя зевоту часто связывают с сонливостью, ее появление при контакте с незнакомыми людьми или детьми может быть проявлением перегрузки.

3. Встряхивание телом

Иногда собака "встряхивается", даже если не попала под дождь или не купалась. Это не всегда случайно.

"Такое встряхивание тела может сигнализировать о влиянии чего-то, что не понравилось вашей собаке. Вы часто можете видеть, как собака встряхивает все тело после того, как ее погладил незнакомец или после встречи с незнакомой собакой", - подчеркнула бывшая ветеринарная ассистентка.

4. Бесцельное хождение туда-сюда

Когда собака суетится, это не всегда радостное предвкушение прогулки - иногда это проявление внутреннего дискомфорта.

"Возможно, ваша собака реагирует на отдаленный звук или она в панике от того, что осталась одна. Повторное хождение туда-сюда у собак - это, в конце концов, психическое беспокойство", - добавила кинолог.

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5. Одышка без очевидной причины

Быстрое дыхание может свидетельствовать о стрессе, особенно если не было физической нагрузки или жары.

"Одышка от стресса у собак характеризуется напряженной областью рта, оттянутыми уголками верхней и нижней губ (что вызывает видимые морщины в уголках рта) и напряженным языком, который называют 'лопатообразным языком'... Если ваша собака задыхается, когда остается одна дома, это может быть признаком стресса, связанного с разлукой..." - отметила эксперт.

6. Отворачивание головы или тела

Собаки пытаются избегать нежелательной ситуации, демонстрируя это отворачиванием взгляда или всего тела. В такие моменты важно не давить на них и не принуждать к действиям, которых они не хотят.

7. Замирание на месте

Внешняя тишина и неподвижность не всегда признак спокойствия - иногда это реакция на сильный эмоциональный стресс.

"Это также может быть способом собаки 'выиграть время', когда она перегружена и решает, что делать дальше... Во время визита к ветеринару собака, которая не двигается, может быть ошибочно воспринята как сотрудничающая, хотя на самом деле эти собаки находятся в эмоциональном стрессе", - цитирует Фарричелли слова ветеринарного поведенческого специалиста доктора Гари Ландсберга.

Также рассказывалось, когда начинать дрессировку собаки - кинолог назвал точный возраст и время.

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