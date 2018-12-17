Как выбрать новогоднюю елку: советы экспертов

17 декабря 2018, 20:17

Также журналисты выяснили, что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась.

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Как выбрать новогоднюю елку / 1zoom.ru

До Нового года-2019 осталось всего две недели. И в Украине уже стартовала продажа новогодних елок.

В Киеве елки у метро продают за 180-400 грн. В среднем, симпатичное деревце предлагают купить за 350 грн.

Что касается того, что лучше – искусственная елка или сосна – то эксперты утверждают: искусственные елки наносят природе больше вреда, чем срубленные деревья.

Читайте такжеВ чем встречать год Свиньи"Елку выбирают как жену, – с юмором комментирует продавец Виталий. – Если понравилась, то берешь, если не понравилась – не берешь".

Главное – покупать легальные деревья. Это гарантия того, что человек не купит деревья, загрязненные радиацией или срубленные незаконно.

Чтобы дома елка простояла подольше, нужно:

  • начинать наряжать елку не раньше, чем через сутки после покупки и того, как принесли ее домой;
  • перед установкой ствол снизу лучше подрезать;
  • устанавливать елку нужно в ведро с песком или водой (в воду можно добавить елку или аспирин).

Напомним, нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Заодно Главред выяснил, как должен выглядеть модный новогодний маникюр-2019. Астрологи и эзотерики утверждают, что гармонию и позитивные энергии на весь следующий год можно себе обеспечить, если встречать Год Свиньи в чем-то кофейного, орехового, оливкового, лавандового и василькового цвета.

Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.

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