Как выбрать новогоднюю елку: советы экспертов

Как выбрать новогоднюю елку / 1zoom.ru

До Нового года-2019 осталось всего две недели. И в Украине уже стартовала продажа новогодних елок.

В Киеве елки у метро продают за 180-400 грн. В среднем, симпатичное деревце предлагают купить за 350 грн.

Что касается того, что лучше – искусственная елка или сосна – то эксперты утверждают: искусственные елки наносят природе больше вреда, чем срубленные деревья.

Читайте такжеВ чем встречать год Свиньи"Елку выбирают как жену, – с юмором комментирует продавец Виталий. – Если понравилась, то берешь, если не понравилась – не берешь".

Главное – покупать легальные деревья. Это гарантия того, что человек не купит деревья, загрязненные радиацией или срубленные незаконно.

Чтобы дома елка простояла подольше, нужно:

начинать наряжать елку не раньше, чем через сутки после покупки и того, как принесли ее домой;

перед установкой ствол снизу лучше подрезать;

устанавливать елку нужно в ведро с песком или водой (в воду можно добавить елку или аспирин).

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Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

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