"Немного по-варварски" и "очень смешно": СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам

Зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам / 1zoom.ru

Одну из центральных улиц Киева весьма оригинально украсили к Новому году-2019: голые срубленные елки просто привязали к столбам.

Пользователи соцсетей такое декоративное решение раскритиковали.

Что касается посетителей Подола, то мнения разделились: одним нравится, другие отмечают, что "немного по-варварски прикрепили эти сосны к столбам".

"Лучше бы искусственными елками украсили", "Может, дальше будет красиво, но пока смешно", "Что-то не очень, да", – жалуются люди.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов"Ну, они точные интересные. Никогда не видел раньше, чтобы новогодние елки висели на столбах", – дипломатично комментирует иностранец Эрнест. У него в США, например, срубленные елки ставят в горшки.

Украшением города к Новому году-2019 в Киеве занимается Folk Ukraine. Там журналистам пояснили, что процесс декорирования все еще продолжается. Так что оценивать вид пока рано.

"Эта локация будет украшена в стиле художницы Марии Приймаченко – ее чудо-звери. Потому что наступающий год будет юбилейным со дня ее рождения, – пояснила менеджер проектов Елизавета Крестьянкина. – Поэтому мы и решили популяризировать эту историю".

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