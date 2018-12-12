"Немного по-варварски" и "очень смешно": СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам

12 декабря 2018, 09:54

Мнения посетителей Подола разделились: одним нравится, другие отмечают, что "немного по-варварски прикрепили эти сосны к столбам".

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Зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам / 1zoom.ru

Одну из центральных улиц Киева весьма оригинально украсили к Новому году-2019: голые срубленные елки просто привязали к столбам.

Пользователи соцсетей такое декоративное решение раскритиковали.

Что касается посетителей Подола, то мнения разделились: одним нравится, другие отмечают, что "немного по-варварски прикрепили эти сосны к столбам".

"Лучше бы искусственными елками украсили", "Может, дальше будет красиво, но пока смешно", "Что-то не очень, да", – жалуются люди.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов"Ну, они точные интересные. Никогда не видел раньше, чтобы новогодние елки висели на столбах", – дипломатично комментирует иностранец Эрнест. У него в США, например, срубленные елки ставят в горшки.

Украшением города к Новому году-2019 в Киеве занимается Folk Ukraine. Там журналистам пояснили, что процесс декорирования все еще продолжается. Так что оценивать вид пока рано.

"Эта локация будет украшена в стиле художницы Марии Приймаченко – ее чудо-звери. Потому что наступающий год будет юбилейным со дня ее рождения, – пояснила менеджер проектов Елизавета Крестьянкина. – Поэтому мы и решили популяризировать эту историю".

Ранее сообщалось, кого и на какую зарплату ищут на Новый год-2019 в Украине. В частности, за работу упаковщика вина платят вдвое больше, чем юристу без опыта работы.

Напомним, нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

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Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.

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Киев Елка Новый год украшения
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