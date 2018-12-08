Хот-дог-Дед Мороз и лесорубы: кого и на какую зарплату ищут на Новый год-2019 в Украине

8 декабря 2018, 04:09

В частности, за работу упаковщика вина платят вдвое больше, чем юристу без опыта работы.

Новый год, Дед Мороз, Снегурочка 02
Какую работу на Новый год-2019 предлагают украинцам / фото: УНИАН

Упаковщик на Новый год в Киеве – это лишь один из видов работы в Киеве на Новый год. Предновогодний хит-парад вакансий уже стартовал, и журналисты разобрались, какую работу на Новый год-2019 предлагают украинцам.

В частности, за ту же работу упаковщика вина платят вдвое больше, чем юристу без опыта работы. Что правда, конкретную цифру будущий адвокат Владислав не называет.

Зато журналисты выяснили, что подработка на Новый год 2019 в качестве упаковщика конфет может пополнить бюджет на 6 тыс. грн. Также есть спрос на лесорубов, продавцов новогодних костюмов и елок.

Читайте такжеОтдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018HR-менеджер продуктовой сети магазинов Елена Мирошниченко рассказывает, что у них приблизительно 20% – это так называемый сезонный наемный персонал, услугами которого они пользуются где-то с конца ноября и до конца декабря, то есть это работа до Нового года. Помимо упаковщиков продуктовым магазинам нужны также нарезчики мясных продуктов и сыров.

Для более творческих личностей – вакансии Дедов Морозов и Снегурочек. Однако тут в большинстве случаев работодатели ищут актеров с опытом. Без опыта работы устроиться Дедом Морозом или Снегурочкой в Украине крайне сложно.

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