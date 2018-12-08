Хот-дог-Дед Мороз и лесорубы: кого и на какую зарплату ищут на Новый год-2019 в Украине

Какую работу на Новый год-2019 предлагают украинцам / фото: УНИАН

Упаковщик на Новый год в Киеве – это лишь один из видов работы в Киеве на Новый год. Предновогодний хит-парад вакансий уже стартовал, и журналисты разобрались, какую работу на Новый год-2019 предлагают украинцам.

В частности, за ту же работу упаковщика вина платят вдвое больше, чем юристу без опыта работы. Что правда, конкретную цифру будущий адвокат Владислав не называет.

Зато журналисты выяснили, что подработка на Новый год 2019 в качестве упаковщика конфет может пополнить бюджет на 6 тыс. грн. Также есть спрос на лесорубов, продавцов новогодних костюмов и елок.

Читайте такжеОтдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018HR-менеджер продуктовой сети магазинов Елена Мирошниченко рассказывает, что у них приблизительно 20% – это так называемый сезонный наемный персонал, услугами которого они пользуются где-то с конца ноября и до конца декабря, то есть это работа до Нового года. Помимо упаковщиков продуктовым магазинам нужны также нарезчики мясных продуктов и сыров.

Для более творческих личностей – вакансии Дедов Морозов и Снегурочек. Однако тут в большинстве случаев работодатели ищут актеров с опытом. Без опыта работы устроиться Дедом Морозом или Снегурочкой в Украине крайне сложно.

Напомним, нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Заодно мы Главред выяснил, как должен выглядеть модный новогодний маникюр-2019. Астрологи и эзотерики утверждают, что гармонию и позитивные энергии на весь следующий год можно себе обеспечить, если встречать Год Свиньи в чем-то кофейного, орехового, оливкового, лавандового и василькового цвета.

Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.