В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы

Как отмечать Новый год 2020, чтоб задобрить Крысу и Мизгиря – кратко / 1zoom.ru

До Нового года еще больше месяца – но многие уже сейчас задаются вопросом: в каком цвете встречать Новый год 2020 и что вообще одеть на Новый год 2020? Как отмечать Новый год 2020? Что готовить на новогоднее застолье?

Главред максимально кратко и по существу постарался разобраться в этих вопросах.

Сразу оговоримся, что Новый год 2020 не стоит отмечать в одиночестве или хандре.

2020 – год кого

2020 год по восточному календарю – год Белой Металлической Крысы. Это практичное хозяйственное животное, у которого материальные вопросы на первом плане.

2020 год по славянскому календарю – год Прядущего Мизгиря. Это паук, если что. Он, к слову, также трудолюбив и упорен.

Так что хоть по китайскому календарю, хоть по славянскому – в 2020 году лениться нельзя.

Работа и семья должны выйти на первый план. А любимое Крысой и Мизгирем качество в людях – целеустремленность, такое они будут поощрять.

Небольшой спойлер: 2021 год по славянскому календарю – Кричащего Петуха, а по восточному – Металлического Быка.

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Как отмечать Новый год 2020

Чтобы следующий год выдался удачным, нужно до наступления Нового 2020 года:

закончить все важные дела : если человек что-то не успевает – безжалостно вычеркнуть из списка планов, так как Крыса пустых мечтаний не терпит;

все важные : если человек что-то не успевает – безжалостно вычеркнуть из списка планов, так как Крыса пустых мечтаний не терпит; попросить прощения : ни Крыса, ни Мизгирь не любят конфликтов и злопамятности, так что неконструктивные эмоции, как и планы, лучше отпустить и забыть;

: ни Крыса, ни Мизгирь не любят конфликтов и злопамятности, так что неконструктивные эмоции, как и планы, лучше отпустить и забыть; сделать генеральную уборку : Крыска праздник отмечать предпочитает в чистоте;

: Крыска праздник отмечать предпочитает в чистоте; после уборки стоит выбросить не только мусор , но и веник – если есть возможность, то лучше вообще всё это сжечь, приговаривая: "Старый веник – старый сор, из избы вон, из души долой" . Это избавит человека и его жилье от старых проблем;

не только , но и – если есть возможность, то лучше вообще всё это сжечь, приговаривая: . Это избавит человека и его жилье от старых проблем; сделать мелкий ремонт – к примеру, починить забарахливший бытовой прибор или смазать петли в дверях: это даст толчок обновлению судьбы к лучшему;

– к примеру, починить забарахливший бытовой прибор или смазать петли в дверях: это даст толчок обновлению судьбы к лучшему; праздничный стол рекомендуется накрывать белой скатертью – Мышь-то белая.

К слову, чистить дом рекомендуется не только материально, то есть делая уборку и выбрасывая сор – но и энергетически. Для этого достаточно обойти углы с зажженной свечой.

Также при уборке стоит оставить где-то в доме пустое место: освободить полку в шкафу или ящик в столе, к примеру, оставив там лишь что-то символическое (статуэтку мышки с монетками, например). По приметам, в это место после Нового года начнут стекаться позитив и благополучие, распространяясь оттуда на всё жилье.

В каком цвете встречать Новый год 2020

Главный цвет – белый.

Также в ходе все оттенки металлика:

золотой;

серебристый;

оттенки серого – от мглистого до черного.

Так как Крыса спокойна и обстоятельна, то и спокойные, будто разбавленные белым, цвета – молочный, пастельные, кофейный – подойдут.

Сам образ стоит сделать легким и неординарным, не забыв дополнить его металлическими аксессуарами и украшениями. Всё должно быть изысканно и просто.

Под запретом: животные принты, агрессивный красный и насыщенный синий.

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Новый год 2020: что готовить

Крыса любит сыры и сладости.

Крыса не любит голод, так что стоит блюда на Новый год 2020 готовить сытные.

Так как Год Свиньи по восточному календарю завершится лишь 25 января 2020 года в 00:03 – то от свинины на праздничном столе стоит еще воздержаться. А вот остальные виды мяса вполне подойдут: баранина, курица, индейка и пр.

Пьяных Крыса не любит, так что алкоголь лучше выбрать легкий: традиционное шампанское, винцо и пр.

Недоеденные блюда выбрасывать не стоит (такого мотовства рачительная Крыса не одобрит) – лучше заранее рассчитать объем или потом остатки отдать домашним животным.