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Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника

19 ноября 2019, 06:36

Не стоит думать, что символ 2020 года неприхотлив, и дома к Новому году 2020 можно ничего не менять.

До Нового года 2020 лучше избавиться от дырявых вещей - Новый год 2020
Новый год 2020 лучше встретить без дырявых вещей / Скриншот

Новый год 2020 (символ - Белая Металлическая Крыса) стремительно приближается, и считается, что его можно сделать успешным, если тщательно и правильно подготовиться к встрече. 

Есть много суеверий относительно того, в чем встречать Новый год, что ставить на праздничный стол, но также немаловажно, где встретить Новый год 2020 - то есть, в какой обстановке. 

Главред выяснил, с какими вещами необходимо обязательно распрощаться до Нового года.

Новый год 2020: избавьтесь от груза прошлого

Отправьте в топку или сдайте в макулатуру школьные тетради, студенческие конспекты, устаревшую литературу - так они принесут больше пользы и не будут вредить организму. Запомните, такие вещи - обычный пылесборник и отличная "общага" для пылевых клещей.

Новый год 2020: избавьтесь от того, что не перемонтируете

Поломанная техника, разбитая дорогущая ваза, порванный кошелек - задайтесь целью решить судьбу подобных вещей - или до Нового года вы их приведете в порядок, и они будут как новенькие, или - решительно все собираете и несете на помойку. Сломанные, порванные вещи не дают попасть в вашу жизнь чему-то новому - все логично, зачем новый кошелек, если еще есть вроде бы неплохой старый.

Новый год 2020: старые подушки и все дырявое

Считается, что дырявые вещи могут привести к нищете. Не думайте, что если символ 2020 года - Крыса, то и встречать Новый год можно даже в подвале в достаточно потрепанном виде. Все наоборот - праздновать нужно в светлом месте и в очень опрятном наряде, если, конечно, хотите прожить 2020-й в благополучии. 

Читайте такжеАстрологи предупредили об угрозах 2020 годаИзбавьтесь от дырявых вещей, штопанных-перештопанных носков или колгот, постельного белья, полотенец - так появится очень хороший стимул купить все новое. Выбросьте старые подушки - в них могут жить пылевые клещи. 

Новый год 2020: чемодан без ручки и мелочь

Есть вещи, которые можно назвать чемоданом без ручки - и выбросить жалко… Перед Новым годом самое удачное время, чтобы такой хлам куда-нибудь пристроить - если выбросить жалко - подарите или продайте.

Считается, что мелочь может хранить негативную энергетику, с ее помощью накладывают порчи. Нельзя утверждать, что накопленная вами мелочь - "зло", но, если вдуматься, зачем держать дома банку монет? Отпустите мелочь в оборот - понемногу разнесите по магазинам, по транспорту или отнесите сразу всю в банк.

Ранее стало известно, что из дома необходимо немедленно выбросить. В частности, нужно вынести из дома вещи, которые у вас кто-то забыл, а также пустые флаконы и упаковки.

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