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Выбросьте немедленно: эти ТОП-4 вещи "пожирают" здоровье и притягивают в дом нищету

17 ноября 2019, 06:33

Даже если опустевшая бутылочка от дорогих духов вызывает трепет в сердце, ее лучше выбросить, ибо есть риск заболеть.

Мелочь таит в себе опасность, говорит эзотерик
Мелочь таит в себе опасность, говорит эзотерик / vladtime.ru

Каждая вещь излучает определенную энергетику. Одни вещи – позитивны, другие – как бездна, сплошной негатив.

При этом эксперт-эзотерик заверил, что есть ТОП-3 вещи вне практики освоения пространства, способные нанести вред обитателям дома или квартиры.

По словам эзотерика, от этих вещей следует немедленно избавиться, ибо чем дольше они "пожирают" энергию в вашем доме, тем хуже последствия. А последствия – ужасные: нищета, неприятности, болезни.

Пустые упаковки и флаконы

Пустые упаковки и флаконы средств личной гигиены, тюбики от зубной пасты, бутылки от шампуней, которые люди часто оставляют просто так, на память, для красоты или на "авось пригодится", на самом деле несут много негатива.  

Даже если опустевшая бутылочка от дорогих духов вызывает трепет в сердце, ее лучше выбросить, ибо есть риск заболеть.

Мистик говорит, что опустевшие бутылки притягивают отрицательную энергетику, отражающуюся на здоровье. Частые болезни или затянувшееся ослабленное состояние обычно связанно напрямую с ними.

Мелочь у зеркала

Практически у каждого дома зеркало находится где-то у входа.  И очень часто люди, уходя на работу, или приходя домой из магазина, вытрушивают из карманов мелочь и оставляют ее возле зеркала.  И тут возникает опасность. Дело в том, что мелкие деньги, отражаясь в зеркале, нарушают денежную энергетику, притягивая в дом нищету.

Более того, нельзя, чтобы мелочь просто так покрывалась пылью где-то на полочке. Эзотерик рассказал, что от мелочи нужно быстро избавляться, или стоит собирать её в копилке, периодически обменивая.

Чужие вещи, которые забыли

Бывают обстоятельства, при которых знакомые или незнакомые люди, побывав у нас дома, забывают свои вещи. Так вот, по мнению эксперта. Если они забыты не нарочно, то лучше поскорее вернуть их владельцу, а если кажется, что вещь оставлена специально — немедленно выкинуть из квартиры. Кстати, в последнем случае, говорит эзотерик, владелец "забытой" вещи намеренно желает оказать вредоносное воздействие на обитателей жилища. Это может быть личная обида или зависть, а потому эффект такого негатива непредсказуем, передает vladtime.

Старые вещи

Также обратите внимание на старые вещи. Старые, ненужные вещи, рухлядь - это самые настоящие поедатели энергии. Если вы не решаетесь расстаться с ними, они, постепенно накапливаясь, начинают просто-напросто поедать вашу собственную энергию, ваши жизненные силы. 

Собирая ненужные вещи на всякий случай, мы допускаем, что этот случай настанет, и придется ходить, например, в потертых штанах. Мы настраиваем себя на неуспех и неприятности.

Таким образом, программируем себя и близких на такую жизнь, когда вы не сможете покупать новые вещи, а будете вынуждены носить старые, немодные, предварительно подлатав их.

Читайте такжеПорча в волосах: эта популярная прическа приносит несчастье женщинеНапомним, ранее сообщалось, цветы приносят не только радость, но и проблемы. При том, проблемы, которые в корне меняют судьбу.

Эксперты настаивают, что не все цветы можно хранить дома, так как они могут негативно повлиять на разные сферы жизни человека.

Для того, чтобы избежать проблем в будущем, или избавиться от них сейчас, советуем провести ревизию своих подоконников.

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