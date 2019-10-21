Названы комнатные цветы, которые убивают брак и мешают замужеству

Орхидея убивает любовь / из открытых источников

Цветы приносят не только радость, но и проблемы. При том, проблемы, которые в корне меняют судьбу.

Эксперты настаивают, что не все цветы можно хранить дома, так как они могут негативно повлиять на разные сферы жизни человека.

Для того, чтобы избежать проблем в будущем, или избавиться от них сейчас, советуем провести ревизию своих подоконников.

Плющ уводит из семьи мужа и отвадит ухажера

По мнению специалистов, плющ вообще нельзя держать дома. Плющ провоцирует неожиданный уход мужа и пропажу очередного ухажёра.

Согласно давним приметам, плющ и замужество – вещи совершенно несовместимые.

Пальма приносит в дом несчастье

В народе существует поверье, что если вам подарили пальму или вы сами решили себе прикупить такое растение, то вход с ним в дом воспрещен.

Почему? Потому что пальма приносит несчастье. Пальма – один из самых опасных цветков для дома.

Кактусы превращают мужа в алкоголика, а девушка не выйдет замуж

В вот наличие в квартире кактуса превращает мужа в алкоголика.

Также существует поверье, которое гласит, что в доме, где есть кактус, девушка не выйдет благополучно замуж или вовсе не выйдет замуж.

Кроме того, кактус оказывает плохое влияние на взаимоотношения между членами семьи.

Орхидея – цветок-отворот

Такой желанный многими женщинами цветок, как орхидея – на самом деле, не должен быть объектом вашего желания. Ведь еще ведьмы Амазонки пользовались этим цветком для отворота влюбленного от человека, поэтому нахождение этого цветка очень неблагоприятно сказывается на дальнейшей судьба брака и замужества. Орхидея, проще говоря, убивает любовь и привязанность между людьми.

Если у вас дома есть орхидеи, эксперты советуют от них избавиться.

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