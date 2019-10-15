Защита от злых духов: медиум назвал три самых эффективных способа борьбы с нечистью

Церковный звон - хорошая защита от злых духов / из открытых источников

Доказано, что злые духи обитают вокруг нас – одни из вернулись с мира иного, а другие вовсе не покидали наш мир.

Причин, почему вокруг нас много злых духов – множество, но беду они создавать умеют.

Но важно понимать, что защита от потусторонних сил существует.

Церковный звон - мощная защита от злых духов

По словам российского медиума, хороший действенный способ — посещение церкви.

Поминание усопших в церкви поможет духам уйти в иной мир, не превращаясь в мстительных призраков, убежден медиум.

Именно поэтому, по мнению медиума, те люди, которые живут вблизи храмов и церквей, более везучие, так как церковный звон надёжно отпугивает злых духов.

Церковные свечи - надежная защита от злых духов

Также надёжной защитой от злых духов являются церковные свечи. Медиум уточнил, что тем. Кто живет далеко от церкви, желательно всегда иметь под руками церковную свечу.

Пылающая свеча очищает дома и квартиры от нечистой силы, а ещё выступает в роли проверенного индикатором её присутствия.

И еще: если свеча моментально погасла, то рядом точно злые духи.

"В древние времена в деревнях или собственных дворах зажигали большие костры, чаще по праздникам или по случаю поминок. Теперь же можно обойтись и свечой", — говорит медиум.

Кроме того, очень плохим знаком, говорящим о приближении тёмных сил, могут быть совы или летучие мыши. Если они замечены вблизи жилья, то следует немедленно прогнать их.

В противном случае помогут те меры защиты, что назвал эзотерик.

Кроме того, огромную силу в борьбе против злых духов имеют молитвы, передает Владтайм.

Самая сильная молитва от злых духов

Самой сильной молитвой от бесов и нечистой силы считается известная каждому верующему человеку молитва "Отце наш".

Несмотря на свою простоту и краткость, данный молитвенный текст гарантирует сильнейшую защиту, которую не может пробить никакое зло. Но получить ее может только искренне верующий человек с чистым сердцем и без каких-либо дурных помыслов.

Тайна этого молитвенного обращения кроется в том, что о его текст не содержит никакого злого умысла.

Напомним, ранее экстрасенс-медиум Максим Гордеев заявил о том, что Украину можно назвать "проклятой" страной.

"Наша страна в каком-то смысле проклята. И это проклятие мы сделали себе сами", - считает он.

По его мнению, в языческие времена наша страна была самой великой на Руси, но с крещением и свержением статуй богов, "страна полетела к чертовой матери".