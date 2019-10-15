  1. Главная
  3. Наука

Защита от злых духов: медиум назвал три самых эффективных способа борьбы с нечистью

15 октября 2019, 00:49

Люди, которые живут вблизи церквей, более везучие, убежден медиум.

Церковный звон - хорошая защита от злых духов
Церковный звон - хорошая защита от злых духов / из открытых источников

Доказано, что злые духи обитают вокруг нас – одни из вернулись с мира иного, а другие вовсе не покидали наш мир.

Причин, почему вокруг нас много злых духов – множество, но беду они создавать умеют.

Но важно понимать, что защита от потусторонних сил существует.

Церковный звон - мощная защита от злых духов

По словам российского медиума, хороший действенный способ — посещение церкви.

Поминание усопших в церкви поможет духам уйти в иной мир, не превращаясь в мстительных призраков, убежден медиум.

Именно поэтому, по мнению медиума, те люди, которые живут вблизи храмов и церквей, более везучие, так как церковный звон надёжно отпугивает злых духов.

Церковные свечи - надежная защита от злых духов

Также надёжной защитой от злых духов являются церковные свечи. Медиум уточнил, что тем. Кто живет далеко от церкви, желательно всегда иметь под руками церковную свечу.

Пылающая свеча очищает дома и квартиры от нечистой силы, а ещё выступает в роли проверенного индикатором её присутствия.

И еще: если свеча моментально погасла, то рядом точно злые духи.

"В древние времена в деревнях или собственных дворах зажигали большие костры, чаще по праздникам или по случаю поминок. Теперь же можно обойтись и свечой", — говорит медиум.

Кроме того, очень плохим знаком, говорящим о приближении тёмных сил, могут быть совы или летучие мыши. Если они замечены вблизи жилья, то следует немедленно прогнать их.

В противном случае помогут те меры защиты, что назвал эзотерик.

Кроме того, огромную силу в борьбе против злых духов имеют молитвы, передает Владтайм.

Самая сильная молитва от злых духов

Самой сильной молитвой от бесов и нечистой силы считается известная каждому верующему человеку молитва "Отце наш".

Несмотря на свою простоту и краткость, данный молитвенный текст гарантирует сильнейшую защиту, которую не может пробить никакое зло. Но получить ее может только искренне верующий человек с чистым сердцем и без каких-либо дурных помыслов.

Тайна этого молитвенного обращения кроется в том, что о его текст не содержит никакого злого умысла.

Напомним, ранее экстрасенс-медиум Максим Гордеев заявил о том, что Украину можно назвать "проклятой" страной.

"Наша страна в каком-то смысле проклята. И это проклятие мы сделали себе сами", - считает он.

По его мнению, в языческие времена наша страна была самой великой на Руси, но с крещением и свержением статуй богов, "страна полетела к чертовой матери".

молитва церковь защита свечи эзотерик злые духи
Сейчас вы просматриваете новость «Защита от злых духов: медиум назвал три самых эффективных способа борьбы с нечистью». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:46
"Кадры апокалипсиса в укроселах": знаменитая астронавтка NASA Стефанишин-Пайпер посетила Украину
01:24
Солли затравили до смерти за голые соски: что известно о звезде K-pop Видео
01:18
"Лижет сапоги хозяина": "малахольную" Поклонскую задели слова преемницы Меркель о Крыме
01:14
В ООН взволнованы заселением Крыма русским населением
00:49
Защита от злых духов: медиум назвал три самых эффективных способа борьбы с нечистью
00:27
Зеленский рассказал, как украинцам нужно бороться с провокациями для росТВ
00:01
Праздник 15 октября – день учителей, Комаровского и Баскова: что нельзя делать Видео
14 октября, понедельник
23:57
Пристайко высказал мнение о федерализации Украины по требованию России
23:39
Украина - Португалия 2-1. Команда Шевченко выходит на Евро с первого места, видео голов Видео
23:01
Социологи выяснили степень поддержки акций против капитуляции
22:36
"Майдан поставит на место": Вятрович обратился к Зеленскому из-за протестов
22:09
Опрос показал пошатнувшийся рейтинг Зеленского
22:08
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании
21:40
У Зеленского отреагировали на акции протеста Нет капитуляции
21:11
ЕС вынес вердикт по таинственному плану Б по Донбассу Видео
21:00
Великі Вуйки 2019: что было в 1 и 2 сериях Видео
20:45
Смотрящая вдаль 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:38
Портнов потребовал от генпрокурора ареста майдановцев и амнистии для Беркута
20:15
Лунный календарь на 15 октября: как не профукать деньги и каким сексом заняться
20:01
Курортную Кирилловку заполонили черные черви: жуткое видео Видео
19:40
"Пригожина нет": всплыли подробности о смерти повара Путина в Конго Видео
19:07
Apple планирует выпустить дешевый iPhone
18:58
Московский Спартак и одесский Черноморец сменили тренеров
18:28
ВВС уважил Украину, сделав Киеву подарок
18:11
В Раде потребовали отставки Гончарука из-за концерта группы Сокира Перуна
17:50
"Весна придет…": в РФ шаман сдвинул сроки изгнания Путина Видео
17:29
День защитника в Донецке: над городом пролетел украинский флаг
17:01
Как с Днем защитника поздравил Зеленский: появилось видео Фото Видео
16:05
Гончарук объяснил, зачем пошел на концерт-вечеринку националистов
16:00
Французская коса наоборот: как заплести модную вывернутую косу - фото, видео Фото Видео
15:18
В Киеве проходит масштабный марш националистов - фото, видеотрансляция Видео
14:52
"Путинский повар-палач ликвидирован гэбней": в Сети сообщили о смерти главаря ЧВК Вагнер Пригожина
14:37
Украина - Португалия: анонс, где смотреть, оценки букмекеров
13:33
"Фортнайт умер. Что произошло с Fortnite?": геймеры всего мира остались без мегапопулярной игры Видео
13:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
12:42
Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн Видео
12:41
Солистка Kazka завела фанатов откровенными фото в купальнике
12:39
"Политическая воля первых лиц государства и уголовное наказание могут остановить строительную вакханалию в историческом центре" – Виктор Лещинский
11:56
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было во 2 серии Видео
11:24
"Пишоу нахий, Киля":"урод рашистский" Азаров обвинил Порошенко и Турчинова в потере Крыма Видео
10:37
"Не должна умирать": скандально известный телеведущий высказался о Заворотнюк
09:58
Арахамия рассказал, когда передаст в СБУ данные о деньгах за акцию "Нет капитуляции"
09:52
Гороскоп на праздник Покрова: кому 14 октября готовиться к "атакам"
09:30
Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
09:15
"Путин и тут успел": появились детали наглого убийства участника антикремлевского движения в Киеве Видео
08:43
Российско-украинская война: в Парламентской ассамблее НАТО одобрили доклад по Украине
08:26
"Пуйлёныши" потеряли человеческий облик от страха расплаты мнение
08:18
"Жопы подорвет в Кремле": Гончарук засветился на вечеринке националистов – фото, видео Видео
07:25
Отвод войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ назвал самое главное условие Видео
06:46
Дырявая харизма Путина мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять