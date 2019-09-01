Спасли пожарные: Папа Римский надолго застрял в лифте

Папа Римский Франциск застрял в лифте накануне молитвы / nowayo bloggers

Папа Римский Франциск неожиданно не явился на традиционную еженедельную молитву на площади Святого Петра в Ватикане. Позже выяснилось, что причина весьма оригинальна: понтифик на полчаса застрял в лифте.

Как сообщает BBC, инцидент произошел 1 сентября.

82-летний понтифик пожаловался, что застрял в лифте на целых 25 минут, поскольку исчезла электроэнергия. Он все-таки смог прийти на молитву к верующим благодаря пожарным, которые оперативно освободили его из своеобразного плена.

"Я должен извиниться за опоздание. Упало напряжение и лифт остановился. Слава Богу, пожарные приехали, и я им очень благодарен", - сказал улыбающийся Папа в начале выступления.

Папа Римский попросил верующих поблагодарить его спасителей-пожарных громкими аплодисментами.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что Украина "изранена" конфликтом, виновники которого маскируются.

Ранее сообщалось, что в традиционном пасхальном обращении папа Римский Франциск вспомнил Украину и ее жителей, которые страдают от конфликта на Донбассе.