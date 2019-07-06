Папа Римский раскрыл суть конфликта, которым "изранена" Украина

В Украине идет конфликт, виновники которого маскируются, считает папа Римский Франциск / Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что Украина "изранена" конфликтом, виновники которого маскируются.

Конфликт в Украине усугубляют разные манипуляции, рассказал Франциск во время встречи, в частности, с главой Украинской греко-католической церкви Святославом (Шевчук), пишет Vatican News.

По словам папы Римского, за конфликт в украинском государстве "наивысшую цену платят самые слабые и малые".

"Украина уже более пяти лет живет в сложной и деликатной ситуации: она изранена конфликтом, который многие называют "гибридным", состоящим из военных действий, виновники которого маскируются", — сказал он.

Франциск добавил, что конфликт усугубляется из-за пропагандистских фальсификаций, разного рода манипуляций и даже из-за попыток привлечения религиозного аспекта.

Ранее сообщалось, что в традиционном пасхальном обращении Urbi et orbi (в переводе с латыни — Городу и миру) папа Римский Франциск вспомнил Украину и ее жителей, которые страдают от конфликта на Донбассе.