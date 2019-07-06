Папа Римский раскрыл суть конфликта, которым "изранена" Украина

Конфликт в нашей стране усугубляется, в том числе и из-за пропагандистских фальсификаций, сказал папа Римский.
Папа Римский Франциск заявил, что Украина "изранена" конфликтом, виновники которого маскируются.
Конфликт в Украине усугубляют разные манипуляции, рассказал Франциск во время встречи, в частности, с главой Украинской греко-католической церкви Святославом (Шевчук), пишет Vatican News.
По словам папы Римского, за конфликт в украинском государстве "наивысшую цену платят самые слабые и малые".
"Украина уже более пяти лет живет в сложной и деликатной ситуации: она изранена конфликтом, который многие называют "гибридным", состоящим из военных действий, виновники которого маскируются", — сказал он.
Франциск добавил, что конфликт усугубляется из-за пропагандистских фальсификаций, разного рода манипуляций и даже из-за попыток привлечения религиозного аспекта.
Ранее сообщалось, что в традиционном пасхальном обращении Urbi et orbi (в переводе с латыни — Городу и миру) папа Римский Франциск вспомнил Украину и ее жителей, которые страдают от конфликта на Донбассе.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.