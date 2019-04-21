В проповеди на Пасху Папа Римский упомянул конфликт в Украине и теракты на Шри-Ланке

Глава католической церкви, Папа Римский Франциск в воскресенье, 21 апреля, произнес посвященную празднику Пасхи проповедь, в которой вспомнил Украину и ее жителей, которые страдают от продолжающегося конфликта на Донбассе.

"Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, что направлены на достижение долговременного мира ", - цитирует традиционное пасхальное обращение Urbi et orbi ( в переводе с латыни - Городу и миру, Главред) портал VaticanNews.

Во время выступления Папа также упомянул другие вооруженные конфликты, которые происходят в мире, в частности в Сирии, Судане, Йемене и других странах. Кроме этого, Франциск осудил теракты на Шри-Ланке, которые произошли во время Пасхи во время праздничных богослужений в нескольких католических церквях.

Напомним, ранее Папа Римский запустил интернет-сервис "Кликни и молись", а также преклонил колени и поцеловал ноги перед лидерами Южного Судана - региона Африки, в котором происходит вооруженный конфликт.



