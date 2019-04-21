Взрывы на Шри-Ланке в церквях и отелях: первые подробности, фото, видео

На острове Шри-Ланка зафиксирована серия взрывов в отелях и католических храмах − в трех объектах гостиничного бизнеса в столице, городе Коломбо, в церкви Святого Антония, а также еще двух церквях в пригородах.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС. По данным полицейский, в результате взрывов было зафиксировано 42 погибших и 300 раненых.

Среди отелей пострадали Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury, среди церквей также — церковь Святого Себастьяна в Негомбо (населенный пункт к северу неподалеку от Коломбо).

Взрыв произошел в день католической Пасхи. Кроме того, ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Также среди жертв могут быть иностранцы, сообщают местные СМИ, однако точное число власти называть не стали.

Напомним, ранее на Шри-Ланке 16 человек погибли при наводнении.