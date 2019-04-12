Папа Римский Франциск поцеловал ноги суданским лидерам, но своего не добился

Папа Римский Франциск I преклонил колени перед лидерами Южного Судана после двухдневных переговоров в Ватикане.

Призывая их к миру, он поцеловал ноги президента Южного Судана Салва Кира и лидера оппозиции Риека Мачару.

"Я выражаю искреннюю надежду, что военные действия окончательно прекратятся", – заявил Папа Франциск.

Однако обещаний о соблюдении мира понтифик так и не получил.

Лидеры Судана обсуждали в Ватикане продление перемирия, срок которого как раз истекает.

Напомним, в Судане госпереворот. Международный столичный аэропорт перекрыт, военные контролируют здание гостелерадиокомпании.

Ранее эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса объяснил, что произошло в Судане, и почему это важно. Режим в Судане уходит на свалку истории, забирая с собой ослабевшего вождя, "токсичную" фигуру, по которой никто плакать не будет.