В Судане госпереворот – СМИ

11 апреля 2019, 09:27

Международный столичный аэропорт перекрыт, военные контролируют здание гостелерадиокомпании.

Месяц назад в Южном Судане вспыхнул новый конфликт
В Судане госпереворот – СМИ / Reuters

В Судане военные задержали бывшего министра обороны страны Абдуррахим Хусейн и ряд других чиновников. Все это происходит на фоне сообщений о возможном военном перевороте в стране.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал al-Hadath, среди задержанных члены личной гвардии президента Омара аль-Башира, экс-заместитель аль-Башира Али Усман Тах и председатель правящей партии "Национальный конгресс" Ахмад Харун.

Военные уже контролируют здание гостелерадиокомпании, сообщают СМИ. По телевизору транслируются "военные марши", представители армии пообещали выступить с "важным заявлением" в ближайшее время.

Международный столичный аэропорт перекрыт.

На улицах столицы – Хартума – полно военных, толпы протестующих подтягиваются к зданию генштаба.

Справка. Народные волнения в Судане продолжаются уже около четырех месяцев. Они начались с требований снизить цены на хлеб. Постепенно требования сменились на лозунги о смене политического режима Омара аль-Башира.

Напомним, кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

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Судан госпереворот военный переворот
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