США против России: чем закончатся протесты в Венесуэле

Протесты в Венесуэле / GettyImages

В ходе очередной акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Венесуэлы, 35-летний спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Протесты начались после того, как 10 января Николас Мадуро официально вступил в должность на второй шестилетний срок — вопреки гиперинфляции в 1 300 000% в год и полному коллапсу экономики страны, миллионы граждан которой стали беженцами, отсутствию представительства заметной оппозиции в политике, которая оказалась либо в тюрьме, либо в бегах за границей – политическую повестку страны определял сам Мадуро.

После инаугурации парламент страны объявил его узурпатором. До этого его неоднократно пытались свергнуть и даже ликвидировать – при помощи дронов со взрывчаткой. Мадуро полностью завалил экономику, создав рекордную инфляцию в мире, национализировал магазины, перессорился с соседними государствами и увеличил количество беженцев до уровня сирийского.

В настоящий момент акции протеста против Мадуро продолжаются. В столкновениях, по последним данным, погибли 16 человек. В городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Национальная гвардия Венесуэлы применяет слезоточивый газ. Армия пока что соблюдает нейтралитет. Политические аналитики склоняются к мнению, что победит тот, чью сторону займут военные. Пока что, судя по сообщениям NYT, в армии раскол – накануне были арестованы несколько высокопоставленных военных, планировавших поддержать Гуайдо.

Лидер протестов в Венесуэле Хуан Гуайдо / Yahoo

КТО ТАКОЙ ХУАН ГУАЙДО

Хуан Гуайдо – молодой (1983 г.р.) спикер парламента Венесуэлы. Он избрался в конгресс в 2015 году.

До похода в политику проходил обучение в Университете Джорджа Вашингтона в США ("государственное управление").

Одним из первых его инициатив было парламентское расследование коррупции. При этом политик особо популярен и знаменит не был, стараясь сохранять нейтралитет. В 2018 году назначен главой венесуэльской оппозиционной коалиции демократического единства. В начале 2019 года Гуайдо избрали председателем конгресса - как компромиссную для разрозненной оппозиции фигуру.

Альтернативный президент Венесуэлы уже объявил, что в случае победы начнет переговоры о финансовой помощи и изменении условий выплат по госдолгу. Он призвал людей выходить на улицы, а также пообещал амнистию всем, кто перейдет на его сторону.

Читайте такжеДвоевластие в Венесуэле: что известно о новом президенте и устранении МадуроДействующий президент Мадуро заявил, что США попытались совершить в среду государственный переворот в Венесуэле, а также объявил, что разрывает дипломатические и политические отношения со Штатами и потребовал американских дипломатов в течение 72 часов покинуть страну. Он также заявил, что Хуан Гуайдо, возложивший на себя полномочия лидера Венесуэлы, является неконституционным президентом.

Несмотря на достаточно внушительную поддержку оппозиции в мире, у Мадуро все же остались союзники как вне Венесуэлы, так и внутри нее. Так, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не признает президентства Гуайдо. Кроме того, на стороне Мадуро пока остается Нацгвардия, которая ввела бронированную технику в район Каракаса, где проходили акции протеста.

РЕАКЦИЯ МИРА НА ПЕРЕВОРОТ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Первой реакцией в мире стало признание президентом США Дональдом Трампом главного оппозиционера переходным президентом страны. Глава Белого дома также отметил, что будет использовать все экономические и дипломатические инструменты для "восстановления демократии в Венесуэле".

К нему присоединился вице-президент Майк Пенс, который назвал действующего президента страны нелегитимным. Государственный секретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, а граждан страны и военных – поддержать попытку восстановления демократии в стране. Вслед за Трампом, Пенсом и Помпео Гуайдо признала Организация американских государств (ОАГ) и отдельно Канада, а также страны, считающиеся союзниками США.

Временного президента Венесуэлы признали Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Также призвал Европу поддержать Гуайдо председатель Европейского совета Дональд Туск, а глава Франции Эммануэль Макрон высказал слова поддержки протестующим в Венесуэле против "незаконного избрания президентом Венесуэлы Николаса Мадуро сотен тысяч венесуэльцев, которые борются за свою свободу".

Против признания Гуайдо выступили Россия (МИД РФ назвал Мадуро законным президентом страны, Песков - "легитимным"), Китай, Турция, Куба, Боливия, Уругвай и Мексика. Формально, Китай не занимал четкую сторону, однако призвал все стороны конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства и выразил поддержку правительству страны в усилиях по урегулированию.

Президент Турции Эрдоган, который сам пережил попытку военного переворота (и сумел подавить его не без помощи Москвы) также вступился за Мадуро и назвал его своим братом.

Вашингтон пока что планирует ограничиться ужесточением экономических санкций против Венесуэлы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА ПЕРЕВОРОТА В ВЕНЕСУЭЛЕ

Венесуэла представляет собой самый большой запас нефти на планете, и один только этот критерий заставляет крупных игроков пристально наблюдать и влиять на ситуацию в стране. Если США интересует прежде всего сырье, то Россия и особенно Китай являются главными кредиторами Венесуэлы последних лет и в настоящий момент пытаются защитить свои инвестиции – например, по оценкам консалтинговой конторы Ecoanalitica с 2008 года КНР предоставила кредитов Венесуэле на $70 млрд, с выплатами как деньгами, так и нефтью. Также "поднебесная" обсуждала в этом году новый кредит и соглашение по совместному предприятию для добычи золота.

Читайте также"Катастрофа масштаба Сирии": как люди миллионами бегут из ВенесуэлыКак сообщают источники, в настоящий момент российские и китайские спецслужбы работают в Каракасе над уничтожением стратегической информации с целью предотвратить ее попадание в руки нового проамериканского режима. Это означает, что смену власти Пекин и Москва как минимум допускают.

Россия также вложила в страну немало средств - по некоторым данным не менее $17 млрд, начиная с 2006 года. Кроме того, в Каракасе заседал не слишком влиятельный, однако заметный голос, одобрявший внешнюю политику Кремля, ради траншей готовый на все. Так, Венесуэла стала одной из немногих стран, которые признали аннексию Крыма. Свою союзническую позицию Мадуро, как и его предшественник Уго Чавес, Москве, находящейся в практически геополитическом одиночестве, всегда подчеркивал. К тому же для России это последний значимый плацдарм в Латинской Америке - недавно Россия перебрасывала в Венесуэлу самолеты ТУ-160 с ядерным потенциалом.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА ПЕРЕВОРОТА В ВЕНЕСУЭЛЕ

Кроме того, Кремлю абсолютно не выгоден ни сам факт свержения "легитимного президента", ни какие-либо возможно последующие за свержением улучшения социального и экономического положения – как опасный пример для граждан России, чья любовь и доверие к президенту Путину и правительству Медведева почти аналогична доверию венесуэльцев к Мадуро.

Сейчас российские государственные СМИ пишут, что в протестах участвуют около 20 тысяч человек, хотя в действительности счет идет на сотни тысяч.

Украинский журналист Виталий Портников отмечает, что в российских медиа венесуэльскую революцию называют одновременно Майданом и "государственным переворотом".

"Путинским пропагандистам и невдомек, что Майдан - это не государственный переворот, это народный протест против узурпации власти, который опирается на избранное народное представительство. В России Майдана не будет - потому что в России у народа нет своего парламентского представительства, депутаты в этой стране - такие же враги народа, как и сам Путин.

Поэтому россиянам, если они наберутся смелости избавиться от авторитарного коррумпированного режима, действительно придётся устраивать настоящий государственный переворот"

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ПЕРЕВОРОТ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Теоретически, у протестов могут быть несколько вариантов завершения: