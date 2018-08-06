Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Пользователь Twitter Cesar Guardiola выложил видеозапись, на которой запечатлен взрыв дрона при покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На записи видно, как коптер снижается, подлетая к толпе, после чего взрывается.

Организаторы атаки использовали два дрона, на каждом из которых было около килограмма взрывчатого вещества С4.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 августа 2018 г.

Покушение на Мадуро произошло на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии в субботу, 4 августа. Атака, в результате которой пострадали семь человек, была совершена при помощи беспилотников со взрывчаткой на борту.

Ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская антиправительственная группировка "Фланелевые солдаты".