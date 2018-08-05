Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"

Мадуро уязвим, они завершат начатое, заявили террористы

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя малоизвестная венесуэльская антиправительственная группировка под названием "Фланелевые солдаты".

Читайте также"Отрезать окружение Мадуро от финансирования". Трамп наказал Венесуэлу новыми санкциями"Операция состояла в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной. Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы, сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени", - сказано в заявлении группы, которое было опубликовано на аккаунте в Twitter.

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores derribaron antes los drones Santes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. pic.twitter.com/thRcRbyPMZ — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 августа 2018 г.

Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро, в результате семь человек получили ранения. Атака на Мадуро была совершена при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой.