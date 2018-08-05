В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые

На Николаса Мадуро совершено покушение

В столице Венесуэлы Каракасе было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро, в результате семь человек получили ранения.

Атака на Мадуро была совершена при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой, заявил министр связи страны Хорхе Родригес.

Нападение было совершено в тот момент, когда Мадуро выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес отметил, что беспилотники были обезврежены.

Отметим, что сам Мадуро обвинил главу Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

При этом в Колумбии уже опровергли заявления Мадуро. "Обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос несет ответственность за покушение на него, являются бессмысленными и необоснованными", - говорится в пресс-релизе колумбийского МИД в Twitter.

Напомним, ранее в министерстве финансов США заявили, что Николас Мадуро причастен к торговле наркотиками и отмыванию денег в Российской Федерации, также в наркоторговле ведомство обвинило венесуэльского экс-министра внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо и ввело в отношении него санкции.