Новый Майдан: в Венесуэле разгорелись массовые акции протеста против президента Мадуро

23 января 2019, 23:42

Люди протестуют против избрания Мадуро президентом страны на второй срок.

Венесуэла
Акция протеста в Венесуэле / Omg.md

В городе Каракарас, столице Венесуэлы, вечером в среду, 23 января, тысячи людей организовали массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро.

Венесуэльцы таким образом прореагировали на призыв оппозиционеров, не признающих результат недавних выборов, благодаря которым Мадуро возглавил государство во второй раз.  

Руководитель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя главой страны вместо него. 

По данным агентства Associated Press, Гуайдо поддержали депутаты Национальной ассамблеи, назначив "переходным" главой государства. Кроме того, Гуайдо уже успел принести присягу президента Венесуэлы во время оппозиционного митинга в районе Чакао в Каракасе.  

По состоянию на 23:30 (время киевское) Гуайдо признали правительства десяти стран - Аргентины, Парагвая, Колумбии, США, Канады, Бразилии, Чили, Эквадора, Коста-Рики и Гватемалы.

Легитимность Мадуро поддержали правительства Мексика и Россия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за продолжительного экономического кризиса жители Венесуэлы массово бегут из страны. Кроме того, президент США Дональд Трамп ввел санкции, стремясь отрезать окружение Мадуро от финансирования.

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Венесуэла протесты митингующие Николас Мадуро
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