"Катастрофа масштаба Сирии": как люди миллионами бегут из Венесуэлы

28 августа 2018, 13:08

Власть социалистов во главе с Николасом Мадуро вынуждает граждан уезжать куда глаза глядят.

венесуэла беженцы
Тысячи венесуэльцев идут по мосту Симона Боливара в Колумбию, чтобы купить еду, лекарства и бытовые предметы, которых нет в их стране / LeaNoticias

В Венесуэле при действующем президенте Николасе Мадуро происходит настоящая катастрофа, которая своими масштабами грозит затмить сирийскую.

Государство утратило способность контролировать крупные процессы, происходящие в стране, а тяжелейший финансовый кризис заставил тысячи людей думать о том, чтобы навсегда распрощаться со своей родиной. В настоящий момент венсуэльцы разбредаются по всем странам Латинской Америки в попытке порвать с нищетой, разрухой и бесправием дома.

Часть соседних государств благосклонно или по крайней мере терпимо относятся к беженцам: так, власти Бразилии неделю назад отправили солдат на защиту тысячи венесуэльцев, которые после пересечения границы возле города Пакарайма подверглись нападению местных жителей с камнями и палками. Другие южноамериканские государства гораздо менее дружелюбны, и ситуация ухудшается. Как сообщает Bloomberg, 18 августа Эквадор неожиданно начал требовать от венесуэльцев, въезжающих в их страну из Колумбии, предъявлять паспорта, а не удостоверения личности и назвал мигрантов представляющими угрозу национальной безопасности. В Перу приняли аналогичный закон 25 августа.

Читайте такжеВенесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на МадуроМагнитом для мигрантов является Чили и ее процветающая экономика: в прошлом году число только официально зарегистрированных венесуэльцев в Чили выросло примерно на 100 000 человек. В прошлом году опрос показал, что две трети чилийцев хотели ограничить иммиграцию. Главным оплотом для граждан Венесуэлы стала Колумбия, где проживают 900 тысяч человек, причем треть въехала в страну в этом году.

ИСХОД

Исход начался после того, как главой государства стал признанный в США накроторговцем Мадуро, чей период управления характеризуется политическими репрессиями, экономическим провалом, роспуском Национального собрания (парламента) и хозяйственной и инфраструктурной разрухой. За время его правления инфляция достигла ошеломляющего миллиона процентов и превратила бумажные деньги в макулатуру, а медикаменты и даже продукты питания сделала дефицитом.

Официальный курс в 250.000 старых боливаров за доллар имеет мало отношения к реальности, реальный расчет происходит в соотношении 1 доллар/6.000.000 боливаров, но доступен он немногим избранным. За чертой бедности, по самым оптимистичным оценкам, находятся 85-87% населения. Люди умирают из-за отсутствия простых, недорогих таблеток. В ООН бьют тревогу: вес среднестатистического венесуэльца в 2017 году уменьшился на 11 килограмм.

Фактически документом эпохи стал гуляющий в сети коллаж, на котором показаны снимки одного и того же магазина, сделанные до прихода к власти социалистов Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, и после.

Типичный магазин в Венесуэле: слева - 1998 год, справа - 2008

БЕЗ ВОДЫ И ВО МРАКЕ

Страна с крупнейшими запасами нефти в мире доведена коррупцией, контролем цен и неэффективным управлением до того состояния, когда вода населению поставляется по крайне жесткому расписанию (может появляться каждый четвертый день, а может два раза в месяц), а отсутствие освещения на улицах и регулярные отключения света в домах погрузили города в перманентный блэкаут. Все это несмотря на то, что за последние 15 лет Чавес и Мадуро получили в казну более триллиона долларов от экспорта нефти. Вердикт экспертов: такое падения экономики не наблюдалось даже в истории воевавших стран.

Новая волна миграции (или, скорее, эвакуации из страны) началась после 21-22 августа, когда в Венесуэле прошли сильные землетрясение. Людей, лишившегося в результате катастрофы последнего, уже ничего не удерживает – обнищавшее и обворованное государство не намерено помогать в восстановлении или компенсировать утрату имущества. Продавшие все вплоть до кроватей, они тратят сбережения, чтобы добраться сквозь блокпосты и взятки в другую страну, и в случае, если их туда не пускают, у них средств даже на то, чтобы вернуться домой. 

Поражающие кадры на дня показало агенство LeaNoticias: тысячи венесуэльцев идут по мосту Симона Боливара в Колумбию, чтобы купить еду, лекарства и бытовые предметы, которых нет в их стране. Часть из них попытается навсегда остаться в Колумбии.

Мы умираем от голода, в Венесуэле ничего нет

- объясняет женщина из толпы, прижимая к себе детей, чтобы они не расстворились в людском потоке. 

В проведенном в конце 2017 года опросе половина граждан страны в возрасте от 18 до 29 летних и 55% среднего класса заявили, что хотят покинуть страну. Две трети из тех, кто собирался бежать, объясняли это состоянием экономики. Согласно заявлению исследовательского центра Pew, прошения политического убежища от венесуэльцев к США  увеличились на 168%.

НОВАЯ СИРИЯ

Пока большинство колеблется, самые решительные венесуэльцы отправляются в путь на поиски новой родины – но даже этой части хватило для того, чтобы заставить экспертов прогнозировать самое крупное вынужденное переселение людей в истории Южной Америки.

Карта миграции граждан Венесуэлы. Инфографика: The Economist

По оценкам Международной организации ООН по миграции, в конце 2017 года около 1,6 млн венесуэльцев проживали за пределами своей страны. В конце лета 2018 года эта цифра, вероятно, будет гораздо выше: по состоянию на июнь 2018 года только в Колумбии находилось около 1 миллиона венесуэльских мигрантов.

Кроме того, с января по июль в ООН были зарегистрированы 135 тысяч прошений от граждан Венесуэлы о предоставлении убежища, каковая цифра – несмотря на пять месяцев до завершения 2018 года – уже превзошла на 20% показатели предыдущего года. В Штатах их могло быть гораздо больше, но правительство Венесуэлы разрешает своим гражданам вывозить из страны не больше 300 долларов наличными и снимать за границей только 700 долларов с кредитных карт, что является недостаточной суммой для оплаты жизни в США после истечения шестимесячной туристической визы.

По мнению экспертов, общее число перемещенных венесуэльцев, вероятно, уже достигло 4 млн человек и стремится к отметке в 6 млн – именно такое количество людей сбежало, спасаясь от гражданской войны в Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Венесуэла Николас Мадуро Уго Чавес
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:49
Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами
13:45
Помолодевшая Алла Пугачева в молодежном наряде восхитила фанатов
13:33
"Осень заявила о себе бабьим летом": синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 28 августа
13:27
Путин оконфузился с цитатой короля Людовика XV
13:14
Лимонов предрек России "много крови", и рассказал о преемнике Путина
13:08
"Катастрофа масштаба Сирии": как люди миллионами бегут из Венесуэлы Видео
13:05
Украина приготовила "очень неприятные сюрпризы" для России на Генассамблее ООН
12:41
"Нам нужно готовиться": Офицер ВСУ рассказал, как Россия испытывает на Донбассе новейшее оружие
12:40
Украина закрыла свое представительство при СНГ
12:16
Почему мы должны быть благодарны Медведчуку мнение
12:13
"Ножки разведи аккуратненько в стороны": муж Лолиты учил ее, как нужно показывать морскую звезду Видео
12:06
Кушал немытые ягоды и внюхивался в грибы. В Сеть "залили" видео отдыха Путина Видео
11:54
Европа решила помочь России обойти санкции США
11:42
Сжечь iPhone: опубликовано видео сокрушительного удара бабушек из "Отрядов Путина" по США Видео
11:20
Отдых Путина в Туве взорвал Сеть массой ироничных мемов Фото
11:19
Девушка дня Instagram: пышногрудая развратная модель Ирина Иванова Фото
11:12
Эксперт спрогнозировал, когда "кремлевские кукловоды" сместят главаря "ДНР" Захарченко
10:20
В Moody's рассказали об ударе санкций США по экономике России
10:04
"Куски асфальта разлетались на десятки метров": в центре Киева прорвало теплосеть Видео
09:52
В США СМИ обнародовали предсмертное послание Джона Маккейна
09:21
"Считает себя живым богом": эксперт объяснил хамскую выходку Порошенко в Николаеве
09:20
"Динамо" - "Аякс". Плей-офф отборочного турнира Лиги Чемпионов: анонс матча, где смотреть, котировки букмекеров Видео
08:49
Глава МИД Канады предпочла визиту в Киев поездку в Вашингтон
08:33
Успение Пресвятой Богородицы-2018: все, что нужно знать о празднике
08:04
MamaRika аппетитно потрясла попой и похвасталась фигурой в купальнике Видео
08:03
Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
07:45
Оставь надежду еще на 5 лет: почему война на Донбассе пока не закончится мнение
07:32
"Выйдешь, я тебе расскажу": Порошенко грубо оттолкнул микрофон журналиста из-за щекотливого вопроса Видео
06:56
Два сценария для Украины: что готовит Москва накануне выборов-2019 мнение
06:15
Ученые выяснили, почему мужчинам нравятся пышные женские ягодицы и оптимальный угол попы
05:54
Ореховый спас-2018: что несут в церковь
05:29
Стало известно, сколько нужно спать для сохранения здоровья
05:01
Порошенко раскритиковали за попытку построить в Украине "персональный рай"
04:41
"Доминатрикс" рассказала, как правильно заниматься BDSM-сексом
04:10
Украинцы-заробитчане готовы работать по 12 часов за "копейки" - опрос
03:47
На Западе людям будут платить за просмотр порно
03:20
Психолог посоветовала, как извиняться за обиду
03:04
"Ван Дама": экс-Nikita похвасталась новым шпагатом
02:27
"Норм жопец". Астафьева засветила обнаженные ягодицы: опубликованы фото 18+
02:03
Рева рассказал, сколько заробитчан в Польше смогут получать украинскую пенсию
01:41
"Мы вершим историю". Обнародовано последнее послание Маккейна Видео
01:15
В Сети набирает популярность челлендж с рамками для домашних животных: опубликовано видео Видео
27 августа, понедельник
23:33
В Киеве предлагают назвать улицу в честь Маккейна Видео
23:12
Ким Кардашян выложила фото любимой позы на пляже
23:11
Борьба за топор в гробу: во Львове подрались на похоронах бойца АТО Видео
22:45
Загадочное самоубийство срочника на Черниговщине: в военной прокуратуре раскрыли подробности
22:28
"Слой за слоем". Волкер назвал причины поэтапных санкций США против России Видео
22:00
"Про*бем мы Азовское море": в МИД огорошили заявлением по соглашению о совместном использовании моря и Керченского пролива
21:56
"В час ночи в травмпункте". Никитюк получила травму на "Танцах со звездами" Фото Видео
21:35
Какой будет осень-2018 в Украине: синоптик рассказал, когда ждать первого снега
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять