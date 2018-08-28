"Катастрофа масштаба Сирии": как люди миллионами бегут из Венесуэлы

Тысячи венесуэльцев идут по мосту Симона Боливара в Колумбию, чтобы купить еду, лекарства и бытовые предметы, которых нет в их стране / LeaNoticias

В Венесуэле при действующем президенте Николасе Мадуро происходит настоящая катастрофа, которая своими масштабами грозит затмить сирийскую.

Государство утратило способность контролировать крупные процессы, происходящие в стране, а тяжелейший финансовый кризис заставил тысячи людей думать о том, чтобы навсегда распрощаться со своей родиной. В настоящий момент венсуэльцы разбредаются по всем странам Латинской Америки в попытке порвать с нищетой, разрухой и бесправием дома.

Часть соседних государств благосклонно или по крайней мере терпимо относятся к беженцам: так, власти Бразилии неделю назад отправили солдат на защиту тысячи венесуэльцев, которые после пересечения границы возле города Пакарайма подверглись нападению местных жителей с камнями и палками. Другие южноамериканские государства гораздо менее дружелюбны, и ситуация ухудшается. Как сообщает Bloomberg, 18 августа Эквадор неожиданно начал требовать от венесуэльцев, въезжающих в их страну из Колумбии, предъявлять паспорта, а не удостоверения личности и назвал мигрантов представляющими угрозу национальной безопасности. В Перу приняли аналогичный закон 25 августа.

Читайте такжеВенесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на МадуроМагнитом для мигрантов является Чили и ее процветающая экономика: в прошлом году число только официально зарегистрированных венесуэльцев в Чили выросло примерно на 100 000 человек. В прошлом году опрос показал, что две трети чилийцев хотели ограничить иммиграцию. Главным оплотом для граждан Венесуэлы стала Колумбия, где проживают 900 тысяч человек, причем треть въехала в страну в этом году.

ИСХОД

Исход начался после того, как главой государства стал признанный в США накроторговцем Мадуро, чей период управления характеризуется политическими репрессиями, экономическим провалом, роспуском Национального собрания (парламента) и хозяйственной и инфраструктурной разрухой. За время его правления инфляция достигла ошеломляющего миллиона процентов и превратила бумажные деньги в макулатуру, а медикаменты и даже продукты питания сделала дефицитом.

Официальный курс в 250.000 старых боливаров за доллар имеет мало отношения к реальности, реальный расчет происходит в соотношении 1 доллар/6.000.000 боливаров, но доступен он немногим избранным. За чертой бедности, по самым оптимистичным оценкам, находятся 85-87% населения. Люди умирают из-за отсутствия простых, недорогих таблеток. В ООН бьют тревогу: вес среднестатистического венесуэльца в 2017 году уменьшился на 11 килограмм.

Фактически документом эпохи стал гуляющий в сети коллаж, на котором показаны снимки одного и того же магазина, сделанные до прихода к власти социалистов Мадуро и его предшественника Уго Чавеса , и после.

Типичный магазин в Венесуэле: слева - 1998 год, справа - 2008

БЕЗ ВОДЫ И ВО МРАКЕ

Страна с крупнейшими запасами нефти в мире доведена коррупцией, контролем цен и неэффективным управлением до того состояния, когда вода населению поставляется по крайне жесткому расписанию (может появляться каждый четвертый день, а может два раза в месяц), а отсутствие освещения на улицах и регулярные отключения света в домах погрузили города в перманентный блэкаут. Все это несмотря на то, что за последние 15 лет Чавес и Мадуро получили в казну более триллиона долларов от экспорта нефти. Вердикт экспертов: такое падения экономики не наблюдалось даже в истории воевавших стран.

Новая волна миграции (или, скорее, эвакуации из страны) началась после 21-22 августа, когда в Венесуэле прошли сильные землетрясение. Людей, лишившегося в результате катастрофы последнего, уже ничего не удерживает – обнищавшее и обворованное государство не намерено помогать в восстановлении или компенсировать утрату имущества. Продавшие все вплоть до кроватей, они тратят сбережения, чтобы добраться сквозь блокпосты и взятки в другую страну, и в случае, если их туда не пускают, у них средств даже на то, чтобы вернуться домой.

Поражающие кадры на дня показало агенство LeaNoticias: тысячи венесуэльцев идут по мосту Симона Боливара в Колумбию, чтобы купить еду, лекарства и бытовые предметы, которых нет в их стране. Часть из них попытается навсегда остаться в Колумбии.

Мы умираем от голода, в Венесуэле ничего нет

- объясняет женщина из толпы, прижимая к себе детей, чтобы они не расстворились в людском потоке.

Esta imagen se repite todos los días en la frontera Venezuela-Colombia: Ríos de gente abandonando desesperados el paraíso socialista. A ver si le pasan este video a Verónika, Indira, Gregorio Santos, Dammert, Glave y demás izquierdistas que proponen un modelo similar para Perú. pic.twitter.com/i4fBbFwoAL — TRICICLO PERU (@TRICICLODELPERU) January 28, 2018

В проведенном в конце 2017 года опросе половина граждан страны в возрасте от 18 до 29 летних и 55% среднего класса заявили, что хотят покинуть страну. Две трети из тех, кто собирался бежать, объясняли это состоянием экономики. Согласно заявлению исследовательского центра Pew, прошения политического убежища от венесуэльцев к США увеличились на 168%.

НОВАЯ СИРИЯ

Пока большинство колеблется, самые решительные венесуэльцы отправляются в путь на поиски новой родины – но даже этой части хватило для того, чтобы заставить экспертов прогнозировать самое крупное вынужденное переселение людей в истории Южной Америки.

Карта миграции граждан Венесуэлы. Инфографика: The Economist

По оценкам Международной организации ООН по миграции, в конце 2017 года около 1,6 млн венесуэльцев проживали за пределами своей страны. В конце лета 2018 года эта цифра, вероятно, будет гораздо выше: по состоянию на июнь 2018 года только в Колумбии находилось около 1 миллиона венесуэльских мигрантов.

Кроме того, с января по июль в ООН были зарегистрированы 135 тысяч прошений от граждан Венесуэлы о предоставлении убежища, каковая цифра – несмотря на пять месяцев до завершения 2018 года – уже превзошла на 20% показатели предыдущего года. В Штатах их могло быть гораздо больше, но правительство Венесуэлы разрешает своим гражданам вывозить из страны не больше 300 долларов наличными и снимать за границей только 700 долларов с кредитных карт, что является недостаточной суммой для оплаты жизни в США после истечения шестимесячной туристической визы.

По мнению экспертов, общее число перемещенных венесуэльцев, вероятно, уже достигло 4 млн человек и стремится к отметке в 6 млн – именно такое количество людей сбежало, спасаясь от гражданской войны в Сирии.