Президента Венесуэлы в США официально признали наркоторговцем

Президент Венесуэлы Николас Мадуро причастен к торговле наркотиками и отмыванию денег в России, заявили в Министерстве финансов США.

Вместе с Мадуро в наркоторговле и отмывании денег США обвинили также главу правящей партии и второго человека в стране Диосдадо Кабельо.

В заявлении говорится, что в 2017 году Кабельо конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

Кабельо вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков, — отметили в США.

Отмечается, что крупные суммы денег власти Венесуэлы отмывали в Коста-Рике и России. Минфин США ввел в отношении Кабельо, его жены и родного брата санкции. Они также обвиняются в рэкете.

Напомним, ранее Мадуро обвинил США в том, что они хотят развязать мировую войну.