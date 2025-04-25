Беременная СолоХа попала в больницу после высказываний Цымбалюка о ней - детали

СолоХа рассказала, что с ней произошло.

https://glavred.info/starnews/beremennaya-soloha-popala-v-bolnicu-posle-vyskazyvaniy-cymbalyuka-o-ney-detali-10659116.html Ссылка скопирована

СолоХа - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, СолоХа

Вы узнаете:

Беременная СолоХа оказалась в больнице

Что диагностировали врачи

Украинская известная певица СолоХа попала под капельницы после слухов о том, что она беременна от актера Тараса Цымбалюка, с которым играет в спектакле.

Отметим, Тарас опроверг информацию и неуважительно высказался об артистке, назвав ее "актрисой или певицей, которую он видел один раз в жизни на репетиции", после этого СолоХе стало плохо.

видео дня

Как стало известно из соцсетей артистки, врачи диагностировали ей тонус матки и причиной назвали стресс.

"Приехала с гастролей, лежу под капельницей. Поднялся тонус матки. Была на УЗИ, и врач сказал срочно под капельницу. Перенервничала. И не потому, что вышла на сцену как актриса — были аншлаги и я получила невероятный опыт. Но мой коллега имеет неуважение к женщине, беременной женщине и коллеге. Я не ожидала такого отношения, поэтому немного разнервничалась. Потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, доброе", — рассказала знаменитость.

СолоХа под капельницей / фото: скрин instagram.com, СолоХа

Также она призвала всех быть более человечными и заботиться о других.

"Хочу быть искренней. Не позволяйте себя оскорблять. Надо иметь уважение друг к другу: на работе, в семье... А тем более в такие времена, когда мы каждый день живем в стрессе. Я плачу, когда смотрю новости и читаю, что гибнут дети, люди, наши воины. Еще когда мужчины-актеры позволяют себе унижать беременную женщину и вообще женщину. Но ничего, жизнь продолжается, все у меня будет хорошо. Мира всем нам!" – добавила СолоХа.

Смотрите видео о том, что сказала Солоха в больнице:

Певица СолоХа в больнице / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.

А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.

Вас может заинтересовать:

Кто такая СолоХа? СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред