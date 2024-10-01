Известный продюсер рассказал об участии Klavdia Petrivna и СолоХи в нацотборе на "Евровидение 2025"

Украинский известный продюсер Владимир Завадюк отметил, что обсуждать исполнителей могут только музыкальные критики.
В интервью для Lux FM продюсер ответил на слухи об участии Klavdia Petrivna в нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2025".
"Классно, я считаю, что это следующий шаг Klavdia Petrivna, это классный шаг", – рассказал Завадюк.
А также Владимир высказал свое мнение по поводу решения певицы СолоХи принять участие в конкурсе.
"Я абсолютно окейно отношусь к разным украинским исполнителям. Есть то, что мне нравится, то, что мне не нравится. СолоХа – это не моя музыка, но аудитория у нее есть, и эта аудитория, наверное, ее любит. Я считаю, что классно гордиться, а не хейтить, или критиковать аргументированно, если ты музыкальный критик, или молчать", – подытожил Владимир.
Смотрите видео интервью Владимира Завадюка:
Кто такой Владимир Завадюк?
Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Наташа Королева и Сергей Глушко на грани развода. Кстати, путинисты уже несколько раз расходились из-за супружеских измен Тарзана, который ранее был стриптизером.
А также Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции Сильвией и принцессой Мадлен в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. На встречу Зеленская одела костюм темно-синего цвета. Образ она дополнила любимою брошью KVITKA, которую создал украинский бренд Guzema Fine Jewelry.
Вас может заинтересовать:
Вас может заинтересовать:
- Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой
- "Это его выбор": популярный украинский певец высказался о беглеце Виннике
- "Люблю тебя": беременная Анна Кошмал показала редкий снимок с мужем
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред