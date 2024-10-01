Известный продюсер рассказал об участии Klavdia Petrivna и СолоХи в нацотборе на "Евровидение 2025"

Владимир Завадюк высказался о молодых артистках.

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СолоХа и Klavdia Petrivna примут участие в нацотборе на "Евровидение 2025" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official/, instagram.com/klavdia_petrivna/?hl=uk

Украинский известный продюсер Владимир Завадюк отметил, что обсуждать исполнителей могут только музыкальные критики.

В интервью для Lux FM продюсер ответил на слухи об участии Klavdia Petrivna в нацотборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2025".

"Классно, я считаю, что это следующий шаг Klavdia Petrivna, это классный шаг", – рассказал Завадюк.

А также Владимир высказал свое мнение по поводу решения певицы СолоХи принять участие в конкурсе.

"Я абсолютно окейно отношусь к разным украинским исполнителям. Есть то, что мне нравится, то, что мне не нравится. СолоХа – это не моя музыка, но аудитория у нее есть, и эта аудитория, наверное, ее любит. Я считаю, что классно гордиться, а не хейтить, или критиковать аргументированно, если ты музыкальный критик, или молчать", – подытожил Владимир.

Смотрите видео интервью Владимира Завадюка:

Кто такой Владимир Завадюк? Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.

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