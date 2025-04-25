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"Можно найти лучших": эксперт сказал, кто может заменить США на переговорах

Мария Николишин
25 апреля 2025, 10:55
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Эксперт подчеркнул, что Украине сейчас не о чем разговаривать с Россией.
'Можно найти лучших': эксперт сказал, кто может заменить США на переговорах
Участие США в переговорах по завершению войны / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Главными переговорщиками в войне являются Вооруженные силы Украины
  • Посредников можно найти лучших, чем США
  • Сейчас время работает против России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний предположил, кто может заменить США, если они выйдут из переговорного процесса.

По его словам, главными переговорщиками являются Вооруженные силы Украины и наш ВПК, а посредников можно найти лучших, чем США, например, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Катар.

"Встретиться всегда есть возможность, но вопрос в предмете разговора, о чем говорить. Слушать рассказы о печенегах и о том, что все украинцы должны быть мертвыми, это нам не интересно", - сказал он в интервью Главреду.

По его мнению, время работает против России.

"Если цена на нефть просядет еще больше, то Россия просто врежется в бетонную стену. Обвал российской экономики будет уже существенный. Трамп выполнит свое обещание - нефть по 40 долларов, только сделает он это некрасиво", - подчеркивает эксперт.

Загородний также отметил, что нам сейчас не о чем разговаривать с Россией, пока она не разгромлена, пока еще качает нефть.

"СБУшники должны "мочить" порты Новороссийска, Нептуны, которые подчинены военно-морскому командованию, должны долбить, в частности, газовую инфраструктуру России, а под осень влупить ракетами в район Уренгоя, а уже потом сказать ребятам, чтобы уходили с нашей территории. Россияне, конечно, не будут бунтовать из-за высоких цен на одежду и еду, но, если будет мороз, и накроется вся российская газотранспортная система, и РФ даже газ не сможет экспортировать, могут и начать. С Россией нужно говорить так", - добавляет он.

Эксперт отметил, что сейчас американцы пытаются спасать россиян, но это невыполнимая задача, "они их не спасут".

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о выходе США из переговоров, последствиях признания Крыма российским и ударе обвала цен на нефть по России:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение США отдать украинский Крым России. Он напомнил о Крымской декларации, которая была подписана в США еще в 2018 году.

В то же время, команда Дональда Трампа обвинит Украину в срыве мирного процесса, если Киев откажется выполнять требования, среди которых отказ от Крыма и "заморозка" войны.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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