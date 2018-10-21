В Венесуэле арестовали украинца по обвинению в торговле кокаином

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В Венесуэле арестовали преступную группу из троих россиян, одного украинца и 13 филиппинцев по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает El Cooperante, мужчин арестовали 7 октября после того, как правоохранители осмотрели танкер "Хосе прогресс", направлявшийся в Бельгию.

На борту судна, которое шло под испанским флагом, было обнаружено 124 пакета кокаина со 147 килограммами кокаина.

Им предъявили обвинение в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ, судно "Хосе прогресс" арестовано.

В Киеве в начале сентября задержали двух военнослужащих одной из частей ВСУ и еще одного гражданского за сбыт наркотиков.

"Во время обыска по месту проживания задержанных, а также их транспортных средств изъято 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывных пакетов, 11 дымовых шашек, 3 полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на каннабис, а также 200 граммов амфетамина", - сообщили в прокуратуре.