В Киеве ВСУшники попались на продаже амфетамина

В Киеве задержали двух военнослужащих одной из частей ВСУ и еще одного гражданского за сбыт наркотиков.

Как сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, задержание произошло непосредственно во время сбыта 50 граммов амфетамина.

Отмечается, что злоумышленники закупали наркотики в Киеве и распространяли его в учебном центре ВСУ в Черниговской области.

"Во время обыска по месту проживания задержанных, а также их транспортных средств изъято 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывных пакетов, 11 дымовых шашек, 3 полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на каннабис, а также 200 граммов амфетамина", - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Накануне СМИ писали о распространенности случаев употребления наркотиков военнослужащими ВСУ на передовой на Донбассе.

"Анашу и амфетамины употребляют повсеместно на боевых позициях", - рассказал собеседник "Апостроф".