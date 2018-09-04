"Анаша и амфетамины": на передовой бойцы ВСУ подсели на наркотики - СМИ

На передовой на Донбассе бойцы ВСУ зачастую употребляют наркотические вещества.

Как рассказал источник "Апострофа" в одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ, речь не идет о тяжелых инъекционных наркотиках: "Но анашу и амфетамины употребляют повсеместно на боевых позициях".

Он также отметил, что на всех войнах всегда принимались стимуляторы, при этом употребляют стимуляторы не бывалые наркоманы, а бойцы "которые в мирной жизни не являются наркоманами, никогда ничего не пробовали".

"Но на позициях, чтобы взбодриться, есть случаи, когда нюхают амфетамин. Обостряются чувства, не хочется спать. Много и травы. Правда, за четыре года на фронте я не встречал ни одного инъекционного наркомана", - пояснил он.

В то же время некоторые военные злоупотребляют обезболивающими препаратами, к которым пристрастились в госпиталях.

Напомним, ранее в полиции рассказали, какие наркотики наиболее популярны среди украинцев.