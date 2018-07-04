В полиции рассказали, какие наркотики наиболее популярны среди украинцев

Каннабис, иначе конопля, в просторечии - "травка", является самым популярным наркотическим веществом среди украинцев, опиаты находятся на втором месте, третьими по популярности являются стимуляторы.

Об этом в интервью 112 Украина рассказал начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

"В Украине наиболее распространённый наркотик, как и во всей Европе, это каннабис. Аудитория – молодежь. Потом по популярности идут опиаты – опиум, маковая солома, их синтетические аналоги - такие, как метадон. Потом идут стимуляторы амфетаминового ряда – амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази). И только потом – новые психоактивные вещества", - сказал он.

Также, по словам Кихтенко, в последнее время в Украине активно развивается рынок новых психоактивных веществ - и хотя пока он имеет еще небольшую долю в сравнении с остальными наркотиками, для него "лучшее, конечно, впереди".

В странах Евросоюза наблюдается аналогичная ситуация, однако с некоторыми нюансами. Так, жители Евросоюза более обеспечены и могут позволить себе героин, украинцы же, в силу своего не самого лучшего финансового состояния, предпочитают более дешевые аналоги. Именно поэтому поставки героина идут в основном транзитом в Европу, и лишь малая его часть оседает в Украине.

Кокаин среди украинцев тоже не пользуется популярностью - исключительно из-за своей дороговизы. Кихтенко рассказал, что кокаин, в просторечии "кокс", считается "элитным наркотиком".

"У нас же публика, которая занимается его (кокаина, - ред.) потреблением, это, как правило, определённое сословие финансово обеспеченных людей. Поэтому он и считается так называемым "элитным" наркотиком", - сказал он.

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Напомним, ранее ученые предположили, что за творимыми Иисусом чудесами стояла самая обыкновенная конопля, которую в своих делах использовал сын Божий.

Самый распространенный наркотик в Украине – каннабис, на втором месте опиаты, на третьем – стимуляторы, но в последнее время развивается рынок новых психоактивных веществ (НПВ). Об этом в интервью 112 Украинарассказал начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

"В Украине наиболее распространённый наркотик, как и во всей Европе, это каннабис. Аудитория – молодежь. Потом по популярности идут опиаты – опиум, маковая солома, их синтетические аналоги - такие, как метадон. Потом идут стимуляторы амфетаминового ряда – амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази). И только потом – новые психоактивные вещества", - сказал он.

По словам Кихтенко, рынок новых психоактивных веществ в Украине занимает небольшую долю, но он развивается. Аналогичная ситуация и в странах ЕС. Однако жители Евросоюза более обеспечены и могут позволить себе героин, в Украине же предпочитают дешевые аналоги, говорит полицейский. Поэтому поставки героина идут в основном транзитом в Европу.

Также среди украинцев не очень популярен кокаин из-за его дороговизны. По словам Крищенко, он считается "элитным наркотиком". "У нас же публика, которая занимается его (кокаина, - ред.) потреблением, это, как правило, определённое сословие финансово обеспеченных людей. Поэтому он и считается так называемым "элитным" наркотиком", - сказал он.