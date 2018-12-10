Россия перебросила в Венесуэлу самолеты ТУ-160 с ядерным потенциалом

Ракетоносец Ту-160 на авиабазе в Венесуэле / Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ отчиталось о переброске в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые способны нести ядерное оружие.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

О цели прибытия самолетов в Венесуэлу в Москве пока не сообщают. Отмечается, что полет самолетов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей в строгом согласовании с Международными правилами использования воздушного пространства. На отдельных этапах маршрута самолеты РФ сопровождали истребители F-18 ВВС Норвегии.

Как известно, Россия не впервые направляет Ту-160, способные нести крылатые ракеты с ядерной боевой частью, В Венесуэлу. Ранее это уже происходило в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.

Напомним, ранее истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики Ту-160, поскольку они приблизились к воздушному пространству Британии.