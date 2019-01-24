"Он – легитимный": Россия поддержала Мадуро

24 января 2019, 12:48

Кремль также призвал третьи страны не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы

Николас Мадуро
Николас Мадуро / ТАСС

Российские власти считают события в Венесуэле попыткой узурпации власти, а действующего главу государства Николаса Мадуро называют легитимным президентом.

"Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Москва внимательно следит за развитием событий в Венесуэле и выражает обеспокоенность заявлениями о возможном вмешательстве третьих стран в дела этой страны. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия. Мы рассчитываем на сохранение и совершенствование добрых отношений с Каракасом, в том числе в торгово-экономической сфере. Венесуэла является важным торгово-экономическим партнером России. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в сохранении и совершенствовании наших добрых отношений", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

В МИД РФ обратились к "здравомыслящим венесуэльским политикам", выступающим против Мадуро, с призывом "не становиться пешками в чужой шахматной игре". По мнению представителей МИД РФ, создание в Венесуэле двоевластия приведет к хаосу.

Напомним, оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи.

Венесуэла находится в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок, хотя выборы президента многие страны признали нелегитимными.

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Россия Кремль Песков Венесуэла МИД РФ Николас Мадуро
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